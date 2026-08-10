Après 20 ans ! La superstar du Real Kylian Mbappé est apparemment sur le point d’effectuer un transfert surprise

Selon un rapport de l’insider de Ligue 1 français Thibaud Vezirian, Mbappé, équipé jusqu’à présent par Nike, va prochainement rejoindre une « marque inattendue », sans que le nom de l’entreprise ne soit toutefois mentionné dans le rapport. En tout cas, aucune coopération avec un autre géant des articles de sport comme Adidas, Puma ou Under Armour n’est prévue. Tous auraient auparavant été intéressés par une collaboration avec l’attaquant français de 27 ans.

« La star du football contribuera à permettre à la marque de célébrer une entrée triomphale dans le monde du football avec des chaussures de football haut de gamme », affirme Vezirian. « Kylian Mbappé profitera sans aucun doute de sa marque et d’une participation dans l’entreprise. » La signature du contrat serait imminente.

L’Equipe, RMC et Le Parisien avaient également récemment fait état d’une fin de la collaboration avec Nike. Mbappé travaille avec Nike depuis l’âge de huit ans, soit depuis environ 20 ans. Dernièrement, ce sponsoring lui aurait rapporté environ 14 millions d’euros par an. Le contrat aurait expiré fin juin, mais en raison de sa participation à la Coupe du monde avec l’équipe de France, il a encore été prolongé jusqu’à fin juillet.

Le Real Madrid lancera sa nouvelle saison le 22 août

Mbappé avait reçu de Nike il y a peu ses propres signature boots, dont le design est censé symboliser son lien avec les rues de sa ville natale, Paris.

Son club, le Real Madrid, est d’ailleurs équipé par Adidas depuis de nombreuses années. Le contrat de Mbappé avec les Merengue court encore jusqu’en 2029. Après une saison décevante sans grand titre, Mbappé veut repartir à l’assaut lors du prochain exercice. Le Real a renforcé son effectif avec plusieurs recrues de haut niveau comme Yan Diomande, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries et Ibrahima Konate. Le premier match de championnat aura lieu le 22 août contre l’Espanyol Barcelone et, selon toute vraisemblance, Mbappé jouera alors déjà avec ses nouvelles chaussures.