Le Liverpool FC a reçu une bonne nouvelle avant son match très attendu contre le Paris Saint-Germain, mercredi prochain, en quart de finale aller de la Ligue des champions, après que l'attaquant suédois Alexander Isak a participé normalement à l'entraînement de l'équipe ce mardi au centre « AXA ».

Isaac (26 ans) a fait son retour sur les terrains la semaine dernière, après s'être remis d'une fracture à la jambe subie lors du match contre Tottenham Hotspur en décembre dernier, une blessure qui l'avait tenu éloigné des terrains pendant 101 jours.

Malgré son retour, l'entraîneur Arne Slot a préféré écarter « le joueur le plus cher de l'histoire du football britannique » de la composition de l'équipe qui s'est inclinée en quarts de finale de la FA Cup face à Manchester City samedi dernier, préférant le garder à Merseyside pour qu'il continue à améliorer sa condition physique.

Il semble que le plan de Slot ait porté ses fruits, puisque Isaac fait partie de la délégation de l'équipe qui se rendra au Parc des Princes pour disputer le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Liverpool a annoncé une liste de 21 joueurs qui ont déjà quitté l'aéroport John Lennon pour se rendre à Paris, la capitale française, et l'attaquant suédois figurait en tête de liste.

Voici la liste des joueurs de Liverpool en déplacement :

Gomez, Van Dijk, Konaté, Kirkes, Wirtz, Soboslai, Isaac, McAllister, Salah, Keita, Jones, Jakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Nionni, Ngomo, Meschour.