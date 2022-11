Apple est prêt à faire de Manchester United le club le plus riche du monde

Le géant de la technologie Apple est prêt à lancer une offre de rachat de Manchester United après que la famille Glazer a mis le club sur le marché.

Les Glazers ont acheté Man Utd pour 800 millions de livres sterling (931,2 millions d'euros) en 2005, et espèrent obtenir jusqu'à sept fois ce montant en mettant le club sur le marché récemment.

Sir Jim Ratcliffe, l'un des hommes les plus riches du Royaume-Uni avec une valeur nette d'environ 27 milliards d'euros, a été lié à une offre - potentiellement dans un consortium avec la légende du club et le copropriétaire de l'Inter Miami et de Salford City David Beckham - mais il y a très peu de personnes qui pourraient se permettre un tel prix.

Le géant de la technologie Apple n'a manifestement pas ce problème. L'entreprise, fondée par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne en 1976, a une capitalisation boursière de 2,4 billions de dollars (2,31 milliards d'euros), et elle est prête à lancer une offre selon le Daily Star.

"L'entreprise californienne n'a aucune expérience de la possession d'un club de football de la taille de United", écrivent-ils. "Mais le PDG Tim Cook est désireux d'explorer les opportunités que la possession de United pourrait offrir - et va organiser des discussions avec les banques désignées pour superviser la vente, qui incluent The Raine Group."

La valeur d'Apple ferait de Man Utd le club le plus riche du monde du football en cas de rachat ; sa valeur de 2,31 milliards d'euros laisse les propriétaires saoudiens de Newcastle (372,45 milliards d'euros) sur le carreau à cet égard.