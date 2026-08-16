Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
FBL-FRA-SUPER CUP-LENS-PSGAFP
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Apparition remarquée de Zidane : les yeux du nouvel entraîneur observent de loin

Lens vs Paris Saint-Germain
Lens
Paris Saint-Germain
Super Coupe
Z. Zidane
France

Le nouveau sélectionneur des Bleus

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et Lens en Trophée des Champions a été marquée par la présence remarquée du Français Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur de l'équipe de France, qui a tenu à assister depuis les tribunes du stade Bollaert-Delelis au match opposant les deux équipes dimanche soir.

Selon le site français « Foot Mercato », Zidane s'est rendu au stade pour suivre la rencontre de près, dans ses premiers pas visant à observer les principaux éléments du football français après avoir pris en charge la direction de la sélection, alors que les Bleus se préparent à une nouvelle étape sous sa houlette.

Le match revêt une importance particulière pour le Paris Saint-Germain, qui cherche à poursuivre sa récolte de titres après avoir été sacré en Supercoupe d'Europe avant le début de la saison, avec pour objectif d'ajouter le Trophée des Champions à son armoire et de décrocher un quinzième titre dans l'histoire de ses participations à cette compétition.

En face, Lens dispute la rencontre avec l'ambition d'arracher le titre au détenteur de la Ligue des champions d'Europe, tandis que le match bénéficie d'un intérêt supplémentaire avec la présence de Zidane dans les tribunes, en tant que l'une des figures les plus emblématiques du football français et l'entraîneur qui s'apprête à diriger la sélection lors de la prochaine étape.

La présence de Zidane dans les tribunes confère à la rencontre entre Paris et Lens une importance qui dépasse la lutte pour le titre, car le match représente une occasion pour le nouvel entraîneur de suivre un certain nombre de joueurs candidats à rejoindre les rangs de l'équipe de France et d'évaluer leur niveau en ce début de saison.

Ligue 1
Lens crest
Lens
RCL
AJ Auxerre crest
AJ Auxerre
AJA
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Rennes crest
Rennes
REN

L'apparition de Zidane dans les tribunes intervient après une période depuis sa prise en main de l'équipe de France, pour entamer concrètement le processus de suivi de ses éléments potentiels, en attendant que se précisent les contours de ses choix lors des prochaines échéances.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google