La rencontre entre le Paris Saint-Germain et Lens en Trophée des Champions a été marquée par la présence remarquée du Français Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur de l'équipe de France, qui a tenu à assister depuis les tribunes du stade Bollaert-Delelis au match opposant les deux équipes dimanche soir.

Selon le site français « Foot Mercato », Zidane s'est rendu au stade pour suivre la rencontre de près, dans ses premiers pas visant à observer les principaux éléments du football français après avoir pris en charge la direction de la sélection, alors que les Bleus se préparent à une nouvelle étape sous sa houlette.

Le match revêt une importance particulière pour le Paris Saint-Germain, qui cherche à poursuivre sa récolte de titres après avoir été sacré en Supercoupe d'Europe avant le début de la saison, avec pour objectif d'ajouter le Trophée des Champions à son armoire et de décrocher un quinzième titre dans l'histoire de ses participations à cette compétition.

En face, Lens dispute la rencontre avec l'ambition d'arracher le titre au détenteur de la Ligue des champions d'Europe, tandis que le match bénéficie d'un intérêt supplémentaire avec la présence de Zidane dans les tribunes, en tant que l'une des figures les plus emblématiques du football français et l'entraîneur qui s'apprête à diriger la sélection lors de la prochaine étape.

La présence de Zidane dans les tribunes confère à la rencontre entre Paris et Lens une importance qui dépasse la lutte pour le titre, car le match représente une occasion pour le nouvel entraîneur de suivre un certain nombre de joueurs candidats à rejoindre les rangs de l'équipe de France et d'évaluer leur niveau en ce début de saison.

L'apparition de Zidane dans les tribunes intervient après une période depuis sa prise en main de l'équipe de France, pour entamer concrètement le processus de suivi de ses éléments potentiels, en attendant que se précisent les contours de ses choix lors des prochaines échéances.