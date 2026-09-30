États-Unis vs Mexique : détails du match

Matchs Amicaux - Journée 1 3 oct. 2026 - 22:00

Les États-Unis et le Mexique donneront le coup d'envoi le 4 octobre 2026 à 02h00 GMT (3 octobre, 19h00 MST / 22h00 EST / 4 octobre, 03h00 BST / 04h00 SAST).

Retrouvailles d'une rivalité dans le désert

L'équipe nationale masculine des États-Unis accueille son grand rival mexicain au State Farm Stadium pour un match amical automnal très attendu. À l'aube d'un nouveau cycle international, l'USMNT de Mauricio Pochettino veut s'appuyer sur une fenêtre de septembre parfaite et tester un effectif en pleine évolution face au principal concurrent de la CONCACAF. Pour le Mexique de Rafael Márquez, affronter les États-Unis sur le sol américain représente une opportunité cruciale de prendre de l'élan et d'affiner sa maîtrise tactique sous sa nouvelle ère au poste de sélectionneur.

Getty Images

La poussée de septembre des États-Unis : les jeunes stars enchaînent deux victoires

L'USMNT aborde samedi soir ce rendez-vous porté par une belle dynamique après avoir enchaîné deux victoires durant la fenêtre de septembre. Après un succès 4-1 contre le Pérou, l'équipe de Pochettino s'est offert une victoire palpitante 4-2 face au Chili à St. Louis. Le vétéran Sebastian Berhalter et le défenseur Chris Richards ont marqué, tout comme les phénomènes adolescents Julian Hall et Mathis Albert, 17 ans, devenu le plus jeune buteur de l'histoire de l'USMNT. Avec des leaders clés comme Gio Reyna, Tyler Adams et Sergiño Dest pour encadrer un noyau jeune et énergique, les Américains abordent ce derby avec une grande confiance.

Getty Images

La fenêtre amicale sans défaite d'El Tri sous Márquez

Le Mexique se rend en Arizona après avoir traversé une fenêtre internationale de septembre solide. Après un match nul 1-1 contre la Colombie, El Tri a arraché un autre 1-1 face au Pérou au Red Bull Arena. Mené en première période, le défenseur Víctor Guzmán a égalisé à la 49e minute pour préserver l'invincibilité du Mexique. Le sélectionneur Rafael Márquez a profité de cette fenêtre pour intégrer des talents dynamiques comme Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo et Santiago Giménez, alors que le Mexique cherche à reprendre l'avantage symbolique dans cette rivalité.

Choc au State Farm Stadium : transition de jeunesse contre maîtrise du milieu

Les matches entre les États-Unis et le Mexique offrent toujours une atmosphère intense et une forte rivalité compétitive. L'USMNT s'appuiera sur des transitions rapides avec Gio Reyna, Julian Hall et Malik Tillman pour exploiter les espaces dans le camp mexicain. De son côté, le Mexique cherchera à contrôler le rythme grâce à la connexion au milieu entre Orbelín Pineda, Luis Chávez et Álvaro Fidalgo, tout en recherchant l'attaquant Santiago Giménez dans la surface. Avec la fierté locale et la dynamique en jeu, ce choc promet un scénario captivant dès le coup d'envoi.

Infos d'équipe & effectifs

Aucune information confirmée sur l'équipe n'est actuellement disponible pour les États-Unis avant cette rencontre. Les informations complètes sur les blessures, suspensions et compositions seront mises à jour à l'approche du coup d'envoi, une fois confirmées par le staff technique.

Le Mexique est lui aussi sans détails confirmés sur son effectif à ce stade. Des mises à jour sur les disponibilités et les plans de sélection de Javier Aguirre seront ajoutées au fur et à mesure.

Forme

L'USMNT aborde ce match après avoir remporté trois de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent a été une victoire 4-1 contre le Pérou en amical, et elle a également battu la Bosnie-Herzégovine 2-0 et l'Australie 2-0 pendant la Coupe du monde. Ses deux défaites sur cette série sont intervenues contre la Belgique (1-4) et la Turquie (revers 2-3 en phase de groupes). Sur ces cinq matches, les États-Unis ont marqué 11 buts et en ont encaissé 10.

Le Mexique a remporté trois de ses cinq dernières sorties, avec un match nul et une défaite. Son résultat le plus récent a été un match nul 1-1 contre la Colombie en amical, et auparavant il avait battu l'Équateur 2-0 et la Tchéquie 3-0 à la Coupe du monde. Sa seule défaite sur cette série a été un revers 3-2 contre l'Angleterre en huitièmes de finale. El Tri a marqué sept buts et en a encaissé quatre sur ces cinq matches.

Confrontations directes

Le Mexique a l'avantage lors de la confrontation la plus récente entre ces deux équipes, avec une victoire 2-1 contre les États-Unis lors de la Gold Cup de la CONCACAF 2025. Ce résultat fait toutefois figure d'exception dans l'histoire récente : l'USMNT a dominé la série dans son ensemble, remportant trois des cinq dernières confrontations, dont une victoire 2-0 lors d'un match de Ligue des nations de la CONCACAF en 2024 et un succès 3-0 dans la même compétition en 2023. L'autre victoire du Mexique est intervenue lors d'un match amical en 2024. La série a été très disputée, mais le rapport de force a clairement basculé en faveur des États-Unis dans les rencontres compétitives.