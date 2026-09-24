Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Matchs Amicaux
team-logoÉtats-Unis
team-logoPérou
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Avec le concours de

Aperçu du match amical États-Unis - Pérou : tout ce qu’il faut savoir

Pérou
États-Unis
M. Pochettino
T. Adams
C. Sullivan

Avant-match complet du match amical entre les États-Unis et le Pérou. Nous évoquons les tactiques, les nouvelles de l’équipe, la forme du moment et plus encore.

crest
Matchs Amicaux - Journée 1

Le match USA - Pérou débute le 26 septembre 2026 à 16 h 30 EST et 20 h 30 GMT.

Pochettino fait confiance aux jeunes

Le sélectionneur de l'USMNT Mauricio Pochettino a retenu un groupe expérimental composé de 13 joueurs sans sélection, avec une moyenne d'âge inférieure à 23 ans. Il faudra surveiller Cavan Sullivan, le prodige de 16 ans de Philadelphia Union, qui a été impliqué sur 12 buts en 26 apparitions en MLS en 2026. Pour équilibrer cela, les stars confirmées Tyler Adams et Antonee Robinson apportent une expérience indispensable. Christian Pulisic et Folarin Balogun sont laissés au repos pour ce bloc de rencontres contre le Pérou, le Chili, le Mexique et le Canada.

San Diego FC v Philadelphia UnionGetty Images

Le Pérou veut se reconstruire après un cycle décevant

Le Pérou est dans une phase de reconstruction après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe du monde dans la zone CONMEBOL. Les vétérans péruviens Pedro Gallese, Yoshimar Yotún et l'attaquant Gianluca Lapadula seront les piliers de l'équipe. La sélection s'appuie aussi fortement sur Erick Noriega de Gremio à la base du milieu de terrain, ainsi que sur ses latéraux Marcos Lopez (FC Copenhague) et Oliver Sonne (Burnley).

Peru v Spain - International FriendlyGetty Images

XI probable des USA

Freese ; Freeman, Trusty, Richards, Robinson ; Adams, Berhalter ; Dest, Tillman, Reyna ; Downs.

Nouvelles des équipes et effectifs

Forme

E-U

E-U - Forme

PAR
V4-1
AUS
V2-0
TUR
D3-2
BIH
V2-0
BEL
D1-4
But marqué (encaissé)
11/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
PER

PER - Forme

BOL
V2-0
SEN
D2-0
HON
N2-2
HAI
V1-2
ESP
D1-3
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Confrontations directes

Face à face

États-UnisNulPérou
1
1
0
Matchs Amicaux
États-Unis badge
États-Unis
E-U
1
Pérou badge
Pérou
PER
1
FDM
Matchs Amicaux
États-Unis badge
États-Unis
E-U
2
Pérou badge
Pérou
PER
1
FDM
3Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts1/2
Les deux équipes ont marqué2/2

Classement

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google