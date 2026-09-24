Aperçu du match amical États-Unis - Pérou : tout ce qu’il faut savoir

Matchs Amicaux - Journée 1 26 sept. 2026 - 16:30

Le match USA - Pérou débute le 26 septembre 2026 à 16 h 30 EST et 20 h 30 GMT.

Pochettino fait confiance aux jeunes

Le sélectionneur de l'USMNT Mauricio Pochettino a retenu un groupe expérimental composé de 13 joueurs sans sélection, avec une moyenne d'âge inférieure à 23 ans. Il faudra surveiller Cavan Sullivan, le prodige de 16 ans de Philadelphia Union, qui a été impliqué sur 12 buts en 26 apparitions en MLS en 2026. Pour équilibrer cela, les stars confirmées Tyler Adams et Antonee Robinson apportent une expérience indispensable. Christian Pulisic et Folarin Balogun sont laissés au repos pour ce bloc de rencontres contre le Pérou, le Chili, le Mexique et le Canada.

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Le Pérou veut se reconstruire après un cycle décevant

Le Pérou est dans une phase de reconstruction après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe du monde dans la zone CONMEBOL. Les vétérans péruviens Pedro Gallese, Yoshimar Yotún et l'attaquant Gianluca Lapadula seront les piliers de l'équipe. La sélection s'appuie aussi fortement sur Erick Noriega de Gremio à la base du milieu de terrain, ainsi que sur ses latéraux Marcos Lopez (FC Copenhague) et Oliver Sonne (Burnley).

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XI probable des USA

Freese ; Freeman, Trusty, Richards, Robinson ; Adams, Berhalter ; Dest, Tillman, Reyna ; Downs.

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