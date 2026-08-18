Paris Saint-Germain - Rennes : détails du match

Ligue 1 - Journée 1 6 mars 2027 - 11:00 Parc des Princes

Le coup d'envoi entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais sera donné le 23 août 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

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Aperçu du match et enjeux de la première journée

Le Paris Saint-Germain lance sa campagne de Ligue 1 2026/27 à domicile en accueillant le Stade Rennais au Parc des Princes. Le champion en titre veut entamer son parcours national avec autorité, tandis que Rennes se rend dans la capitale avec l'ambition de frapper fort dès la première journée.

Les Parisiens veulent donner le ton d'entrée

Le PSG aborde cette nouvelle saison avec l'envie de réaffirmer sa domination sur la scène nationale grâce à son effectif de stars. Porté par des talents majeurs comme Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Vitinha, le club de la capitale compte s'appuyer sur l'énergie du Parc des Princes pour imposer le rythme et prendre les trois points d'entrée.

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Les Rouge et Noir veulent créer la surprise d'entrée de saison

Rennes se rend à Paris avec l'idée de surprendre le champion dès la 1re journée. Le souvenir de son impressionnant succès 3-1 contre le PSG en février 2026, avec des buts de Musa Al-Taamari, Esteban Lepaul et Breel Embolo, donnera de la confiance aux visiteurs sur le plan tactique. Cependant, la gestion de plusieurs absences importantes, dont celle du milieu Mahdi Camara en raison d'une suspension, mettra à l'épreuve la profondeur de l'effectif rennais dès le début de la saison.

L'historique favorable face à une dynamique récente plus animée

Historiquement, le Paris Saint-Germain a l'avantage dans cette affiche avec 22 victoires, contre 9 pour Rennes et 6 matches nuls. Pourtant, les confrontations récentes montrent que Rennes est tout à fait capable de profiter des largesses défensives adverses, ce qui fait de ce rendez-vous de la première journée un test captivant de rigueur tactique et de rythme de début de saison.

Compositions probables

Paris Saint-Germain : Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia

Stade Rennais : Brice Samba; Mahamadou Nagida, Lilian Brassier, Anthony Rouault, Quentin Merlin; Valentin Rongier, Mahdi Camara; Arnaud Nordin, Sebastian Szymański, Musa Al-Taamari; Esteban Lepaul

Infos d'équipe et effectifs

Luis Enrique n'a aucun souci confirmé de blessure ou de suspension signalé pour le PSG avant cette rencontre, même si aucune composition probable n'a été communiquée. La situation autour d'un possible départ de Bradley Barcola ajoute de l'incertitude à l'effectif, et des mises à jour sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Rennes sera privé du gardien Nicolas Lemaitre sur blessure, tandis que le milieu Mahdi Camara est suspendu. Les options de Franck Haise dans ces secteurs sont donc réduites pour ce déplacement à Paris, et d'autres informations sur l'équipe seront ajoutées lorsqu'elles seront disponibles.

Forme

Le PSG a remporté deux de ses cinq derniers matches, pour un nul et deux défaites. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 1-0 contre Lens lors du Trophée des champions, un résultat qui a suscité des critiques envers la LFP pour avoir organisé la rencontre sur le terrain même de Lens. Son meilleur résultat sur cette série a été une victoire 2-1 contre Aston Villa en Super Coupe de l'UEFA. Sur ces cinq matches, le PSG a marqué six buts et en a encaissé cinq, même si l'échantillon comprend des matches amicaux et des rencontres de coupe en plus des matches compétitifs.

Rennes reste sur un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Son match le plus récent s'est terminé par une défaite 2-1 contre Sunderland en amical de pré-saison, et le club a également perdu 4-2 contre Brentford plus tôt durant l'été. Son seul succès est intervenu contre le Club Brugge fin juillet, sur le score de 2-1. Rennes a encaissé dix buts sur ces cinq matches tout en en inscrivant huit.

Confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en février 2026, lorsque Rennes a battu le PSG 3-1 au Roazhon Park en Ligue 1. Avant cela, le PSG avait dominé cette affiche en infligeant un 5-0 à Rennes au Parc des Princes en décembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations, le PSG présente le meilleur bilan avec trois victoires contre une pour Rennes, avec un autre succès parisien en Coupe de France en avril 2024. Le PSG a inscrit 14 buts sur ces cinq matches, contre cinq pour Rennes.