Paris Saint-Germain vs Monaco : détails du match

Ligue 1 - Journée 3 4 sept. 2026 - 15:05 Parc des Princes

Le coup d’envoi de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco sera donné le 4 septembre 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

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Un choc de poids lourds le vendredi soir à Paris

Le Paris Saint-Germain retrouve son stade pour affronter l’AS Monaco sous les projecteurs du vendredi soir au Parc des Princes, à l’occasion de la 3e journée. Après deux matches nuls consécutifs pour lancer sa défense du titre, le PSG vise sa première victoire de la saison de Ligue 1 devant son public. Pour Monaco, ce déplacement dans la capitale un vendredi offre une belle opportunité de capitaliser sur son départ parfait et d’envoyer un premier message dans la course au titre.

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Le sursaut des Parisiens dans le temps additionnel à Lille

Le PSG de Luis Enrique aborde ce rendez-vous de vendredi à la recherche de son premier succès en championnat après avoir arraché un spectaculaire nul 2-2 sur la pelouse du LOSC Lille lors de la 2e journée (28 août). Mené 2-0 en fin de match après des buts de Hákon Haraldsson et Dilane Bakwa, le PSG a signé une remontée remarquable dans le temps additionnel, avec une réalisation de Vitinha à la 90e minute avant l’égalisation du capitaine Marquinhos à la 95e. De retour à Paris, le PSG devra afficher une discipline défensive bien meilleure dès le coup d’envoi pour contenir l’attaque directe de Monaco.

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Le doublé de Paris Brunner fait tomber Marseille pour les Monégasques

L’AS Monaco se rend dans la capitale avec une grande confiance après une victoire nette 2-0 contre son rival l’Olympique de Marseille au Stade Louis II lors de la 2e journée (30 août). L’attaquant Paris Brunner a livré une prestation de premier plan, en marquant à la 13e puis à la 53e minute pour offrir les trois points à son équipe. Ajouté à leur succès 1-0 lors de la journée d’ouverture contre Le Havre AC, cela permet aux joueurs d’Adolf Hütter d’afficher le maximum de points et deux clean sheets de suite, en s’appuyant sur la solide organisation du milieu assurée par Denis Zakaria et Lamine Camara.

L’histoire penche en faveur du champion en titre dans les grands rendez-vous

Historiquement, le Paris Saint-Germain bénéficie de l’avantage du terrain dans cette affiche, même si les confrontations entre ces deux poids lourds du football français donnent régulièrement lieu à des rencontres rythmées et engagées physiquement. Les transitions rapides sur les côtés de Monaco ont posé des problèmes au PSG lors des précédents duels, tandis que la maîtrise du milieu de terrain parisien reste son principal moteur. Alors que les écarts entre les deux équipes sont minimes en ce début de saison, cette affiche de vendredi promet une grosse intensité dès le coup d’envoi.

Compositions probables

Paris Saint-Germain : Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne; Zaire-Emery, Vitinha, Fernandez; Doue, Demebele, Kvaratskhelia

Monaco : Hradecky; Vanderson, Sane, Dier, Nazinho; Camara, Zakaria; Idumbo, Golovin, Coulibaly; Brunner

Infos d’équipe & effectifs

Luis Enrique doit composer sans le gardien Matvey Safonov, qui s’est effondré lors de l’échauffement d’avant-match avant la rencontre face à Lille et reste indisponible. Le latéral gauche Nuno Mendes est suspendu et manquera également ce match. Aucune composition probable n’a été confirmée à ce stade, et d’autres mises à jour sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

L’entraîneur de Monaco Filipe Luis doit faire sans les attaquants Folarin Balogun et Ansu Fati, tous deux blessés. Les visiteurs n’ont aucune suspension confirmée, et aucun onze probable n’a été publié. Des mises à jour sur l’effectif monégasque seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Forme

Le PSG a enregistré une victoire, deux matches nuls et une défaite lors de ses quatre derniers matches officiels, avec également un nul de pré-saison contre Manchester United dans cette série de cinq rencontres. Sa sortie la plus récente s’est terminée sur un 2-2 à Lille le 28 août, avec deux buts dans le temps additionnel pour arracher un point après avoir été mené de deux buts. Le club parisien a aussi fait match nul 2-2 à Rennes le 23 août. Le seul résultat positif en compétition officielle sur cette période a été une victoire 2-1 contre Aston Villa en Supercoupe de l’UEFA le 12 août. Le PSG a marqué six buts et en a encaissé six sur l’ensemble de ces cinq matches.

Monaco a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, sa seule défaite étant un revers 2-0 contre Coventry City lors d’un match amical de pré-saison. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 à domicile contre Marseille en Ligue 1 le 30 août. Avant cela, Monaco a battu Gornik Zabrze 4-1 en qualifications de la Conference League le 27 août et s’est imposé 1-0 au Havre en Ligue 1 le 23 août. Monaco a inscrit dix buts et en a concédé cinq sur ces cinq rencontres.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Ligue 1 le 6 mars 2026, lorsque Monaco s’est imposé 1-3 au Parc des Princes. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 2-2 au Parc des Princes en Ligue des champions le 25 février 2026, après une victoire 2-3 de Monaco à domicile lors du match aller le 17 février. Sur les cinq dernières confrontations, Monaco compte deux victoires contre une pour le PSG, pour deux matches nuls, dont un succès monégasque 1-0 en Ligue 1 en novembre 2025 et une victoire 4-1 du PSG à domicile en février 2025.