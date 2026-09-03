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Aperçu de Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir avant Paris Saint-Germain - Monaco

Paris Saint-Germain vs Monaco
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Monaco

Présentation complète du match entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco en Ligue 1. Décryptage des résultats de la 2e journée, de la forme récente et des principales histoires à suivre avant ce choc de vendredi soir au Parc des Princes.

Paris Saint-Germain vs Monaco : détails du match

crest
Ligue 1 - Journée 3
Parc des Princes

Le coup d’envoi de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco sera donné le 4 septembre 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSGGetty Images

Un choc de poids lourds le vendredi soir à Paris

Le Paris Saint-Germain retrouve son stade pour affronter l’AS Monaco sous les projecteurs du vendredi soir au Parc des Princes, à l’occasion de la 3e journée. Après deux matches nuls consécutifs pour lancer sa défense du titre, le PSG vise sa première victoire de la saison de Ligue 1 devant son public. Pour Monaco, ce déplacement dans la capitale un vendredi offre une belle opportunité de capitaliser sur son départ parfait et d’envoyer un premier message dans la course au titre.

FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSGGetty Images

Le sursaut des Parisiens dans le temps additionnel à Lille

Le PSG de Luis Enrique aborde ce rendez-vous de vendredi à la recherche de son premier succès en championnat après avoir arraché un spectaculaire nul 2-2 sur la pelouse du LOSC Lille lors de la 2e journée (28 août). Mené 2-0 en fin de match après des buts de Hákon Haraldsson et Dilane Bakwa, le PSG a signé une remontée remarquable dans le temps additionnel, avec une réalisation de Vitinha à la 90e minute avant l’égalisation du capitaine Marquinhos à la 95e. De retour à Paris, le PSG devra afficher une discipline défensive bien meilleure dès le coup d’envoi pour contenir l’attaque directe de Monaco.

FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLEGetty Images

Le doublé de Paris Brunner fait tomber Marseille pour les Monégasques

L’AS Monaco se rend dans la capitale avec une grande confiance après une victoire nette 2-0 contre son rival l’Olympique de Marseille au Stade Louis II lors de la 2e journée (30 août). L’attaquant Paris Brunner a livré une prestation de premier plan, en marquant à la 13e puis à la 53e minute pour offrir les trois points à son équipe. Ajouté à leur succès 1-0 lors de la journée d’ouverture contre Le Havre AC, cela permet aux joueurs d’Adolf Hütter d’afficher le maximum de points et deux clean sheets de suite, en s’appuyant sur la solide organisation du milieu assurée par Denis Zakaria et Lamine Camara.

L’histoire penche en faveur du champion en titre dans les grands rendez-vous

Historiquement, le Paris Saint-Germain bénéficie de l’avantage du terrain dans cette affiche, même si les confrontations entre ces deux poids lourds du football français donnent régulièrement lieu à des rencontres rythmées et engagées physiquement. Les transitions rapides sur les côtés de Monaco ont posé des problèmes au PSG lors des précédents duels, tandis que la maîtrise du milieu de terrain parisien reste son principal moteur. Alors que les écarts entre les deux équipes sont minimes en ce début de saison, cette affiche de vendredi promet une grosse intensité dès le coup d’envoi.

Compositions probables

Paris Saint-Germain : Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne; Zaire-Emery, Vitinha, Fernandez; Doue, Demebele, Kvaratskhelia

Monaco : Hradecky; Vanderson, Sane, Dier, Nazinho; Camara, Zakaria; Idumbo, Golovin, Coulibaly; Brunner

Infos d’équipe & effectifs

Paris Saint-Germain vs Monaco Équipes probables

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formation
Monaco crest
Monaco
ASM
4-2-3-1
30L. Chevalier33Warren Zaïre-Emery51W. Pacho2A. Hakimi5Marquinhos17Vitinha4L. Beraldo8F. Ruiz9F. Torres11M. Akliouche7K. Kvaratskhelia1L. Hradecky72S. Sane15E. Dier20F. Nazinho2Vanderson8L. Camara10A. Golovin6D. Zakaria17S. Idumbo28M. Coulibaly29P. Brunner
Monaco crest
Monaco
ASM
4-3-3
Paris Saint-Germain

Onze de départ

Monaco

Entraineur

  • Luis Enrique
  • Luis

Luis Enrique doit composer sans le gardien Matvey Safonov, qui s’est effondré lors de l’échauffement d’avant-match avant la rencontre face à Lille et reste indisponible. Le latéral gauche Nuno Mendes est suspendu et manquera également ce match. Aucune composition probable n’a été confirmée à ce stade, et d’autres mises à jour sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

L’entraîneur de Monaco Filipe Luis doit faire sans les attaquants Folarin Balogun et Ansu Fati, tous deux blessés. Les visiteurs n’ont aucune suspension confirmée, et aucun onze probable n’a été publié. Des mises à jour sur l’effectif monégasque seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Forme

PSG

PSG - Forme

MUN
N1-1
AVL
V2-1
RCL
D1-0
REN
N2-2
LIL
N2-2
But marqué (encaissé)
7/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ASM

ASM - Forme

COV
D2-0
GOR
V2-3
LEH
V0-1
GOR
V4-1
OM
V2-0
But marqué (encaissé)
10/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Le PSG a enregistré une victoire, deux matches nuls et une défaite lors de ses quatre derniers matches officiels, avec également un nul de pré-saison contre Manchester United dans cette série de cinq rencontres. Sa sortie la plus récente s’est terminée sur un 2-2 à Lille le 28 août, avec deux buts dans le temps additionnel pour arracher un point après avoir été mené de deux buts. Le club parisien a aussi fait match nul 2-2 à Rennes le 23 août. Le seul résultat positif en compétition officielle sur cette période a été une victoire 2-1 contre Aston Villa en Supercoupe de l’UEFA le 12 août. Le PSG a marqué six buts et en a encaissé six sur l’ensemble de ces cinq matches.

Monaco a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, sa seule défaite étant un revers 2-0 contre Coventry City lors d’un match amical de pré-saison. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 à domicile contre Marseille en Ligue 1 le 30 août. Avant cela, Monaco a battu Gornik Zabrze 4-1 en qualifications de la Conference League le 27 août et s’est imposé 1-0 au Havre en Ligue 1 le 23 août. Monaco a inscrit dix buts et en a concédé cinq sur ces cinq rencontres.

Confrontations directes

Face à face

Paris Saint-GermainNulMonaco
2
1
2
Ligue 1
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PSG
1
Monaco badge
Monaco
ASM
3
FDM
Ligue des Champions
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PSG
2
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Monaco
ASM
2
FDM
Ligue des Champions
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Monaco
ASM
2
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PSG
3
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Ligue 1
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Monaco
ASM
1
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PSG
0
FDM
Ligue 1
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Paris Saint-Germain
PSG
4
Monaco badge
Monaco
ASM
1
FDM
10Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Ligue 1 le 6 mars 2026, lorsque Monaco s’est imposé 1-3 au Parc des Princes. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 2-2 au Parc des Princes en Ligue des champions le 25 février 2026, après une victoire 2-3 de Monaco à domicile lors du match aller le 17 février. Sur les cinq dernières confrontations, Monaco compte deux victoires contre une pour le PSG, pour deux matches nuls, dont un succès monégasque 1-0 en Ligue 1 en novembre 2025 et une victoire 4-1 du PSG à domicile en février 2025.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
MonacoMonacoASM
220030+36
V
V
2
Paris FCParis FCPAR
211030+34
V
N
3
LilleLilleLIL
211042+24
N
V
4
LyonLyonOL
211031+24
N
V
5
RennesRennesREN
211054+14
V
N
6
TroyesTroyesTRO
211021+14
V
N
7
LensLensRCL
210164+23
D
V
8
MarseilleMarseilleOM
210142+23
D
V
9
AngersAngersSCO
21013303
V
D
10
StrasbourgStrasbourgSTR
210125-33
V
D
11
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
20204402
N
N
12
BrestBrestB29
20204402
N
N
13
Le MansLe MansLEM
201145-11
D
N
14
Le HavreLe HavreLEH
201112-11
N
D
15
LorientLorientFCL
201112-11
D
N
16
ToulouseToulouseTFC
201124-21
N
D
17
NiceNiceNCE
201103-31
D
N
18
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
200238-50
D
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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