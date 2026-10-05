Paris Saint-Germain - Le Mans : détails du match

Ligue 1 - Journée 6 10 oct. 2026 - 14:45 Parc des Princes

Le coup d'envoi entre le Paris Saint-Germain F.C. et Le Mans FC sera donné le 10 octobre 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

Le champion en titre reçoit le promu Le Mans

Le Paris Saint-Germain retrouve sa pelouse du Parc des Princes pour recevoir le promu Le Mans FC à l'occasion de la 6e journée de la saison 2026/27 de Ligue 1. Après la trêve internationale automnale, les champions de Luis Enrique visent à prendre de l'élan sur la scène nationale et à se rapprocher du sommet du classement. Pour l'équipe de Patrick Videira, ce déplacement dans la capitale représente un test sévère alors qu'elle cherche à maintenir son début de saison encourageant dans l'élite française.

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Les clean sheets consécutifs des Parisiens avant la trêve

Le PSG aborde ce rendez-vous de samedi en quête d'une troisième victoire consécutive en championnat. Avant la pause internationale, l'équipe de Luis Enrique s'est imposée 1-0 à l'extérieur face au Stade Brestois 29 lors de la 4e journée grâce à une réalisation précoce de Ferran Torres dès la 4e minute, avant d'enchaîner avec un succès autoritaire 6-1 en milieu de semaine contre le ŠK Slovan Bratislava en Ligue des champions. Porté par les créateurs Vitinha, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le PSG cherchera à prendre rapidement le contrôle à domicile.

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La solide place en milieu de tableau des Sang et Or

Le Mans FC se rend à Paris en occupant confortablement la neuvième place avec sept points pris lors de ses cinq premiers matches. Les visiteurs se sont bien adaptés aux exigences de l'élite, avec un bilan de 2 victoires, 1 nul et 2 défaites avant la trêve internationale. Appuyé sur une défense centrale disciplinée et des transitions rapides sur les ailes, Le Mans cherchera à rester compact et à fermer les espaces dans l'axe du PSG.

Explication au Parc des Princes

La dernière fois que les deux clubs se sont affrontés en coupe nationale, des buts de Désiré Doué et Bradley Barcola avaient scellé une victoire 2-0 du PSG. Le PSG cherchera à maîtriser le tempo grâce à João Neves et Warren Zaïre-Emery tout en lançant sur les côtés Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé pour déséquilibrer l'arrière-garde adverse. De son côté, Le Mans misera sur sa discipline dans l'axe et sur les coups de pied arrêtés pour se montrer dangereux en contre-attaque. Avec des points importants en jeu en Ligue 1, ce duel de samedi promet une rencontre captivante dès le coup d'envoi.

Nouvelles des équipes et effectifs

Luis Enrique est privé de deux options au milieu pour cette rencontre. Warren Zaire-Emery et Senny Mayulu sont tous deux répertoriés comme blessés, et aucune date de retour n'a été confirmée. Des mises à jour de l'effectif seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si elles sont disponibles.

L'entraîneur du Mans, Patrick Videira, doit lui aussi gérer plusieurs absences. Lucas Buades, Martin Rossignol et Erwan Colas sont tous indisponibles en raison de blessures, tandis que Djibril Sidibe purge une suspension. Le Mans devra combler ces manques dans ses lignes défensive et médiane.

Forme

Le PSG a remporté deux matches, fait un nul et perdu une fois lors de ses quatre dernières rencontres officielles, sa sortie la plus récente étant une victoire 1-2 à l'extérieur à Marseille en Ligue 1. Son résultat le plus marquant sur cette série a été le succès 6-1 contre le Slovan Bratislava en Ligue des champions, même si la défaite 1-2 à domicile face à Monaco constitue un point bas notable. Sur ces matches, le PSG a inscrit dix buts et en a concédé six, un bilan qui reflète à la fois sa qualité offensive et sa fragilité défensive.

Le Mans a gagné un match, fait deux nuls et perdu deux fois lors de ses cinq dernières rencontres, son résultat le plus récent étant une défaite 2-1 contre Guingamp en amical. Son meilleur résultat compétitif sur cette série a été une victoire 2-1 à Lorient en Ligue 1, et il a aussi ramené deux nuls de ses déplacements à Lens et Nice. Le Mans a marqué huit buts et en a encaissé sept lors de ces cinq sorties.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Coupe de France le 4 février 2025, lorsque le PSG s'est imposé 2-0 sur la pelouse du Mans. Sur les cinq dernières confrontations directes, entre la Ligue 1, la Coupe de France et un match amical, le PSG détient un net avantage avec quatre victoires contre une pour Le Mans. La seule victoire du Mans dans cet historique est survenue lors d'un match de Ligue 1 le 8 mai 2010, avec un succès 1-0 à domicile.