Annoncé sur le départ, Garcia transmet un message à Aulas

Rudi Garcia, le coach lyonnais, a tenu à s’adresser à son président alors que les rumeurs le disent sur le départ l’été prochain.

Rudi Garcia boucle actuellement sa deuxième saison à l’Olympique Lyonnais, et il n’est pas sûr qu’il y en ait une troisième pour lui vu les rumeurs qui circulent à son sujet. Ce jeudi, le quotidien Le Parisien a fait savoir que ses joueurs au Groupama Stadium sont comptés. Christophe Galtier, le coach du LOSC, aurait été sondé pour le remplacer.

« On discute beaucoup avec le président »

Garcia n’a que faire de ces rumeurs extérieures. En outre, il garde entièrement confiance en sa direction et en particulier envers son président Jean-Michel Aulas. En conférence de presse avant le match de championnat contre Lens, il a révélé à quel point il l’estimait : « On discute beaucoup avec lui. Il a une expérience incroyable en termes de management. Quand il parle, c’est toujours utile. Il est précis, concis. Il est premier dans les classements des présidents. C’est la reconnaissance de quelqu’un de brillant, de talentueux. Il a vécu des moments importants avec le club et il est capable de le transmettre aux joueurs ».

Le coach rhodanien ne se préoccupe pas de son avenir. Toutes ses pensées concernent la saison en cours et cette bataille pour le titre national que son équipe livre contre le PSG et le LOSC. Malgré la lourde défaite concédée face aux Franciliens lors de la précédente journée, il affirme croire encore en une consécration : « C’est très important pour nous de gagner avec ce PSG-Lille. C’est primordial. Il faut regarder devant, chasser les deux équipes. Il n’y a plus de relâchement. Le maître mot sera d’en faire plus, jusqu’au bout et dans le même match. On a quelque chose de très grand à jouer cette saison, comme la place en Champions League et la Coupe de France. Je serai très attentif à ce que chacun donne le meilleur de soi-même. Quand un est fatigué, il a tout intérêt à le dire pour se faire remplacer. La décision peut venir du banc de touche. On doit faire appel au groupe. »

« Mettre tous les atouts de notre côté »

Garcia a par la suite assuré que ses protégés ont déjà pleinement évacué la déception liée au faux-pas contre les champions de France : « On est déçus de notre prestation de la première heure face au PSG. Perdre face une équipe au maximum de ses forces peut arriver. L’odeur des 8 derniers matches est là. Les joueurs sont repartis dans l’intensité. On a envie de finir le mieux possible. On est plus motivés que jamais je pense… Je me serai bien passé de sortir Denayer, Memphis mais ils avaient des matches en sélections qui les attendaient. Je pense qu’ils sont intelligents. Ils le savent. »

Enfin, il a conclu en assurant que ses troupes sont aussi pleinement mobilisées sur ces 8 dernières journées et qu’il est hors de question de se laisser déstabiliser par les éléments extérieures : « Il faut respirer, dormir, manger OL avec objectif victoires. Il faut qu’on soit capable de faire tous un gros effort. Il sera temps après de jouer l’Euro ou de se reposer. Il nous reste un peu moins de deux mois. Il n’y a plus de break. Il faut mordre dedans. Il faut mettre tous les atouts de notre côté, au regard aussi de ce qu’il se passe avec l’équipe féminine. On doit préserver notre bulle pour avoir toutes nos forces. Cela aussi peut jouer. On ne doit pas perdre de joueurs pour raison sanitaire. L’ambiance dans le groupe est très importante. Les joueurs tirent tous dans le même sens, c’est bien. Le groupe vit bien. Il faut saisir ces moments. Cela doit être une force supplémentaire ».