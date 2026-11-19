Informations sur l'équipe

Du côté d'Annecy FC, Laurent Guyot prépare son équipe sans que des informations précises sur les blessés ou les suspendus ne soient disponibles pour le moment. La composition probable n'a pas encore été communiquée et des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Clermont Foot, David Guion est dans la même situation : aucune information sur les absences ou les suspensions n'est confirmée à ce stade. Le onze probable sera précisé dans les heures précédant le match.

Présentation du match

Ligue 2 - Journée 13 20 nov. 2026 - 14:00 Parc des Sports, Annecy

Annecy FC reçoit Clermont Foot au Parc des Sports dans le cadre de la Ligue 2. Les deux clubs cherchent à relancer leur saison respective lors de cette rencontre de championnat.

Laurent Guyot et ses joueurs traversent une période difficile. Après trois défaites en championnat lors de leurs quatre derniers matchs de Ligue 2, les Annéciens ont besoin de points pour consolider leur position dans la première moitié du tableau.

Le seul rayon de lumière récent pour Annecy est une victoire en Coupe de France face à FCO Firminy, qui a permis à l'équipe de retrouver un peu de confiance avant ce rendez-vous à domicile.

Clermont, de son côté, arrive avec un élan plus positif. David Guion a vu ses hommes enchaîner une victoire probante face à Rodez en Ligue 2 et une large victoire en Coupe de France contre Fontenay le Comte, deux résultats qui témoignent d'une dynamique en hausse.

Les Auvergnats restent néanmoins dans la seconde partie de tableau et ont besoin de points pour remonter au classement. Ce déplacement à Annecy représente une occasion concrète de s'éloigner de la zone dangereuse.

Dans les confrontations directes récentes, Annecy a pris l'avantage, notamment avec une victoire à domicile en janvier 2026. Clermont voudra renverser cette tendance sur la pelouse du Parc des Sports.

Voici tout ce que vous devez savoir pour suivre ce match en direct, y compris les options de diffusion TV et live stream disponibles.

Form

Annecy FC présente un bilan de une victoire, zéro nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Leur résultat le plus récent est une victoire 1-1 face à FCO Firminy en Coupe de France, obtenue aux tirs au but ou par un autre critère de qualification. En Ligue 2, les Annéciens ont encaissé six buts lors de leurs deux derniers matchs, dont une lourde défaite 3-0 à Boulogne. Leur seule victoire en championnat sur cette période reste le succès 3-1 à Sochaux.

Clermont Foot affiche un bilan plus encourageant avec deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières sorties. Les Auvergnats ont remporté leurs deux derniers matchs, dont une victoire 1-0 à Rodez en Ligue 2 et un large succès 5-0 en Coupe de France. Sur l'ensemble des cinq matchs, Clermont a inscrit onze buts et n'en a concédé que six, dont deux lors de la seule défaite face à Guingamp.

Head-to-Head Record

La rencontre la plus récente entre les deux équipes a eu lieu en janvier 2026, avec une victoire 2-1 d'Annecy FC à domicile en Ligue 2. En remontant aux quatre dernières confrontations disponibles, Annecy compte trois victoires contre une seule pour Clermont, qui s'était imposé 3-2 à domicile en mai 2025. Annecy a inscrit six buts et en a concédé quatre sur l'ensemble de ces quatre matchs.

Standings

En Ligue 2, Annecy FC occupe la 9e place du classement, tandis que Clermont Foot pointe à la 15e position.