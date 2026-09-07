Anis Hadj Moussa s’adresse au groupe de Feyenoord et affiche une préférence claire

Anis Hadj Moussa accompagne le groupe de Feyenoord à Barcelone pour le duel de Ligue des champions face au FC Barcelone. C’est ce que rapporte RTV Rijnmond lundi.

Ces derniers jours, Hadj Moussa semblait en route vers Al-Ittihad saoudien. En partie pour cette raison, il ne figurait pas non plus samedi dans le groupe pour le match de championnat contre NEC (victoire 1-3).

Feyenoord et Al-Ittihad avaient même trouvé un accord verbal pour un transfert d’au moins quarante millions d’euros. Seules les dernières formalités devaient encore être réglées.

Mais dimanche soir, il a été annoncé que le deal n’aurait pas lieu. Al-Ittihad ne pouvait en effet pas satisfaire à la garantie bancaire exigée par Feyenoord.

Feyenoord voulait une sécurité financière avant de donner définitivement son feu vert à ce transfert de plusieurs millions d’euros. Selon certaines informations, Al-Ittihad Club a refusé d’offrir cette garantie. Il n’y a donc pas eu de visite médicale et Hadj Moussa n’est pas parti à Riyad.

Hadj Moussa lui-même semblait très déçu par l’échec du transfert. Dimanche, il a changé sa photo de profil sur Instagram pour une image sur laquelle il semble porter un masque à oxygène. Il veut peut-être ainsi exprimer ses sentiments après l’échec de son départ vers l’Arabie saoudite.

L’entraîneur Giovanni van Bronckhorst a toutefois décidé d’emmener Hadj Moussa « simplement » à Barcelone. Mercredi à 18 h 45, Feyenoord disputera dans cette ville son match de Ligue des champions contre le FC Barcelone.

Hadj Moussa veut lui aussi désormais tourner la page, croit savoir RTV Rijnmond. Selon le média, il s’est déjà adressé au groupe des Rotterdamois au sujet des événements du week-end dernier et veut désormais se concentrer sur Feyenoord.