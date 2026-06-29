Angleterre - RD Congo : aperçu du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce que vous devez savoir

Angleterre - RD Congo : détails du match

Coupe du monde - Phase Finale Atlanta Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre Angleterre – RD Congo sera donné le 1^(er) juillet 2026 à 16 h 00 GMT (12 h 00 EST).

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L'Angleterre affronte la RD Congo dans un match historique à élimination directe

L'Angleterre de Thomas Tuchel aborde les 16es de finale à l'Atlanta Stadium avec l'intention de poursuivre sur sa lancée après une phase de poules réussie. Elle affrontera une équipe de RD Congo tenace qui s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour les phases à élimination directe de la Coupe du monde, se transformant en une formation très disciplinée sous la houlette de son sélectionneur Sébastien Desabre

Comment les Three Lions et les Léopards en sont arrivés là

Les Three Lions ont terminé en tête du groupe L avec sept points, grâce à des succès contre la Croatie et le Panama, puis un match nul tactique face au Ghana. Ils ont conclu la phase de groupes en beauté, Jude Bellingham et Harry Kane répondant présents devant le but pour consolider la première place.

Le parcours de la RD Congo vers sa première qualification historique pour les huitièmes de finale a mis en lumière sa transformation en l’une des équipes africaines les plus redoutables en tournoi. Évoluant dans un groupe K très disputé, les Léopards ont décroché la meilleure troisième place avec quatre points. Ils ont débuté leur campagne par un match nul mémorable (1-1) contre le Portugal et, malgré une courte défaite (1-0) face à la Colombie, ils ont rebondi de manière éclatante en écrasant l’Ouzbékistan 3-1 pour sceller leur qualification.

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Les ajustements défensifs pourraient faire la différence

La flexibilité tactique s’annonce décisive. Sébastien Desabre a bâti son équipe sur un socle défensif solide, avec 29 clean sheets en 57 matchs depuis son arrivée. Si le technicien privilégie habituellement une défense à quatre, il a opté pour un bloc à cinq lors de ce tournoi afin de contrer des cadors européens comme le Portugal.

Les Congolais devraient revenir à leur bloc bas et discipliné pour étouffer les espaces, absorber la pression et frapper avec précision en contre-attaque. L’Angleterre devra donc rester concentrée sur le suivi du ballon, car la moindre perte en transition profitera à une ligne d’attaque congolaise très directe.

Des armes redoutables en contre-attaque pour mettre les favoris à l’épreuve

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La transition offensive congolaise s’appuie sur la connexion dévastatrice entre Yoane Wissa et Cédric Bakambu. Wissa, qui a beaucoup à prouver après sa première saison à Newcastle, est en grande forme : il a inscrit trois des quatre buts de la RD Congo en phase de groupes.

Ils s'appuient sur un milieu de terrain puissant et travailleur, avec Noah Sadiki (Sunderland), dont le jeu athlétique et offensif complète celui du très prometteur Ngal'ayel Mukau (Lille). Cette double menace, associant mobilité axiale et vitesse en attaque, mettra à l'épreuve la capacité de repli des arrières latéraux anglais.

Une défense solide

L’Angleterre affiche une cohésion défensive de haut niveau sous l’égide de Tuchel, même si les doutes subsistent concernant la condition physique de Reece James (Chelsea) et de Jarell Quansah (Liverpool), tous deux remettant juste d’une entorse. Les Three Lions s’appuieront sur la charnière centrale bien huilée John Stones-Marc Guéhi pour relancer le jeu depuis l’arrière et préserver les ambitions de clean sheet de Jordan Pickford.

La RD Congo répond par une arrière-garde incroyablement solide et expérimentée. Le capitaine Chancel Mbemba, solide sentinelle, sera épaulé par des joueurs aguerris en Premier League et sur la scène européenne : Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Axel Tuanzebe (Burnley) et Arthur Masuaku (Lens). Cette unité, rarement battue par plus d’un but d’écart lorsqu’elle est au complet, promet aux Three Lions un après-midi long et méthodique avant de trouver la faille.

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Sélection de 26 joueurs de l'Angleterre

Gardiens : Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

. Défenseurs : Dan Burn, Trevoh Chalobah, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O’Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

. Milieux de terrain : Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

. Attaquants : Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Effectif de 26 joueurs de la RD Congo

Gardiens : Matthieu Epolo, Timothy Fayulu, Lionel Mpasi

Défenseurs : Dylan Batubinsika, Gedoon Kalulu, Steve Kapuadi, Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka

Milieux de terrain : Théo Bongonda, Brian Cipenga, Meshack Elia, Gaël Kakuta, Edo Kayembe, Nathanaël Mbuku, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Charles Pickel, Noah Sadiki, Aaron Tshibola

Attaquants : Cédric Bakambu, Simon Banza, Fiston Mayele, Yoane Wissa

Actualités de l'équipe et effectifs

À ce stade, Thomas Tuchel n’a communiqué aucune liste officielle de blessés ou de suspendus, et la composition probable reste à confirmer. Des mises à jour sont attendues à l’approche du coup d’envoi. La principale incertitude concerne le poste d’arrière droit : la disponibilité de Jarrell Quansah est en suspens après sa sortie lors du match contre le Panama. Note positive toutefois : Declan Rice devrait retrouver le onze de départ après avoir été préservé face au Panama en raison d’une gêne au mollet.

En ce qui concerne la RD Congo, Sébastien Desabre n'a pas encore confirmé sa composition ni signalé de blessures ou de suspensions par les voies officielles. D'autres informations sur l'équipe seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

L'Angleterre aborde la rencontre en grande forme : quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière sortie s'est soldée par un 2-0 contre le Panama en phase de poules de la Coupe du monde, et elle avait débuté le tournoi par un 4-2 face à la Croatie. Les Three Lions n'ont perdu des points qu'à l'occasion d'un match nul et vierge contre le Ghana. Sur ces cinq rencontres, l'Angleterre a marqué dix buts, en a encaissé deux et a gardé ses cages inviolées à deux reprises.

Le bilan récent de la RD Congo est plus mitigé. Elle a remporté son dernier match de groupe 3-1 contre l’Ouzbékistan, une victoire décisive pour sa qualification. Auparavant, elle avait fait match nul 1-1 contre le Portugal et s’était inclinée 1-0 face à la Colombie. Lors de deux matchs amicaux de préparation, elle a fait match nul 0-0 contre le Danemark et s’est inclinée 2-1 face au Chili. Au total, les Congolais ont inscrit cinq buts et en ont concédé quatre, pour un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite.

Confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations directes entre l’Angleterre et la RD Congo n’est disponible dans la base de données actuelle. Cette rencontre pourrait donc constituer un face-à-face rare, voire une première, entre les deux nations à ce stade d’un grand tournoi, mais aucun historique de matchs n’est confirmé ici.

Classement

L’Angleterre a terminé en tête du groupe L, tandis que la RD Congo a pris la troisième place du groupe K.