Angleterre - Le champion du monde Jack Charlton est décédé

L'ancien défenseur des Three Lions est décédé ce vendredi à l'âge de 85 ans, des suites d'une longue maladie.

Jack Charlton, vainqueur de la de 1966 en et légende de , est décédé à l'âge de 85 ans.

La famille de Charlton a publié samedi matin une déclaration confirmant la nouvelle : "Jack est décédé paisiblement le vendredi 10 juillet à l'âge de 85 ans. Il était chez lui à Northumberland, avec sa famille à ses côtés.

"En plus d'être un ami pour beaucoup, il était un mari, un père, un grand-père et un arrière-grand-père très admiré. Nous ne pouvons pas exprimer à quel point nous sommes fiers de la vie extraordinaire qu'il a menée et du plaisir qu'il a apporté à tant de personnes dans différents pays et de tous horizons.

"Sa perte laissera un énorme vide dans nos vies, mais nous sommes reconnaissants d'avoir vécu une vie remplie de souvenirs heureux."

Charlton faisait partie de l'équipe des Three Lions qui a soulevé le trophée Jules Rimet après la célèbre victoire 4-2 en finale contre l' de l'Ouest à Wembley en 1966. L'ancien défenseur central a participé à tous les matches de la compétition avec l'Angleterre et a accumulé un total de 35 sélections pour son pays avant de raccrocher les crampons.

Côté club, Charlton a fait un nombre record de 773 apparitions pour Leeds au cours d'une carrière de 23 ans, s'imposant comme l'un des plus grands défenseurs centraux de l'histoire du football anglais.

Il a également connu un succès considérable dans le domaine de la gestion, supervisant deux campagnes de Coupe du monde avec la République d' entre 1986 et 1996, tout en effectuant des séjours à Middlesbrough, Sheffield Wednesday et .

Leeds a publié une vidéo d'hommage à la vie de Charlton sur ses réseaux sociaux, avec la légende : "Repose en paix, Jack".