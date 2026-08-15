Le nom d'Erling Haaland a longtemps été associé à un transfert au Real Madrid, en particulier avant son arrivée à Manchester City, après qu'il eut affiché un niveau remarquable avec le Borussia Dortmund.

Le problème réside toutefois dans le fait que le club madrilène a tout misé sur Kylian Mbappé, ce qui a laissé peu de place à l'attaquant norvégien.

Il était difficile de trouver une manière d'associer Mbappé et Vinicius Junior, comme en témoigne ce qui s'est produit au cours des deux dernières saisons.

C'est précisément pour cette raison que Michael Owen, ancienne star du Real Madrid, estime que recruter Haaland n'est ni évident ni facile, sauf en cas de vente importante.

Le réseau Defensa Central a publié les déclarations d'Owen, lors d'un entretien avec le journal Skinradar, où il a déclaré : « Tant que Mbappé est là, je ne pense pas qu'ils dépenseront cette somme pour recruter Haaland. Certains se demandent déjà si Vinicius et Mbappé peuvent jouer ensemble, car Mbappé aime jouer un peu sur le côté gauche, et il y a déjà des interrogations à ce sujet. »

Il a ajouté : « Si le duo est Mbappé et Haaland, comment joueraient-ils ensemble ? Ferez-vous jouer Mbappé sur le côté gauche ? Je pense que ce sera l'un ou l'autre, honnêtement. Je ne crois pas que l'on puisse avoir deux des meilleurs attaquants axiaux du monde, Mbappé et Haaland, dans la même équipe. Personnellement, je ne pense pas qu'ils puissent figurer dans une même liste. »

Owen a poursuivi : « Je veux dire que c'est une question de coût, puis d'essayer de faire en sorte que cela fonctionne, et pour que cela arrive, je pense que Mbappé serait contraint de partir. Ils ont essayé l'idée des Galactiques il y a de nombreuses années, à mon époque. Le simple fait de rassembler de grands joueurs n'est pas nécessairement la solution idéale. »

L'ancien joueur du Real Madrid a conclu ses propos par ces mots, affirmant qu'il conserve encore beaucoup d'affection et d'admiration pour le club madrilène.