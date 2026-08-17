Le défenseur espagnol Mario Gila, actuel joueur de l'AC Milan et ancien du Real Madrid, a affirmé que retrouver la star croate Luka Modrić au sein du club italien représentait pour lui un cadeau du destin, saluant le rôle joué par son coéquipier dans le développement de son niveau, tant sur le plan technique que mental.

Gila a déclaré, dans des propos accordés au quotidien italien « La Gazzetta dello Sport » : « Luka est une personne exceptionnelle. J'ai eu la chance de le connaître quand j'étais plus jeune et que j'étais avec lui au Real Madrid. Je m'entraînais avec l'équipe première, et même si je n'ai pas beaucoup interagi avec lui, je le considérais comme une référence ; c'était un joueur qui méritait qu'on l'admire, qu'on l'observe et qu'on apprenne de lui. »

Il a ajouté : « Retrouver Luka ici, à l'AC Milan, représente pour moi un cadeau du destin. J'aime discuter avec lui, apprendre à le connaître, écouter ses conseils et tout ce qu'il peut me transmettre. Je suis convaincu qu'il me fera beaucoup progresser en tant que joueur, et surtout sur le plan de la mentalité. »

Le contrat courant jusqu'au mois de juin 2031 et l'investissement de 30 millions d'euros reflètent l'ampleur de la confiance placée par l'AC Milan en Gila après son recrutement cet été en provenance de la Lazio, une confiance que le joueur aspire à rendre sur le terrain. Il a ajouté : « Venir ici signifie pour moi réaliser un rêve, d'une certaine manière. Depuis que je suis enfant, comme tout le monde, je pensais à devenir footballeur, mais atteindre ces niveaux n'est pas facile. C'est donc un rêve. »

La préparation estivale de la nouvelle saison du défenseur âgé de 25 ans a connu un léger contretemps, en raison d'un arrêt forcé fin juillet à la suite d'une élongation du droit fémoral droit lors du match amical contre le Celtic, mais il a surmonté cela sans qu'aucune blessure ne survienne.