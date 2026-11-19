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Andrea Ranocchia se souvient des bons et des mauvais moments vécus lorsqu'il jouait à l'Inter.

L'ancien défenseur de l'Inter a déclaré dans un entretien au Corriere della Sera : « Pour moi, arriver à Milan était un rêve. Un an plus tôt, je m'étais rompu le ligament croisé à Bari et j'avais manqué la Coupe du monde 2010. À l'Inter, le cycle du groupe qui avait réalisé le triplé touchait à sa fin, Moratti était parti et les entraîneurs se succédaient. »

« C'était le chaos, nous nous sentions impuissants et aller au terrain était devenu un poids. J'avais perdu confiance en moi, je me demandais si je pourrais encore jouer au football. Pas en Serie A, mais à n'importe quel niveau. Je ne me reconnaissais plus. »

« J'étais à l'Inter depuis longtemps et j'étais devenu le premier responsable de cette situation. Des sifflets, des insultes. Au stade, dans la rue, sur les réseaux sociaux. C'était terrible. J'avais perdu ma sérénité, je n'allais pas bien. Je ne voulais plus sortir de chez moi. J'étais déprimé, apathique, je ne ressentais plus rien et tout avait perdu son sens. »

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« La dépression s'est installée en moi silencieusement, et mes performances sportives en pâtissaient aussi. Dans le tunnel de San Siro, avant d'entrer sur le terrain, mes jambes tremblaient. »

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« L'Inter m'a retiré le brassard de capitaine ? Je l'ai découvert lors du premier match amical. En entrant dans le vestiaire, j'ai vu que le brassard n'était pas à côté de mon maillot, mais de celui d'Icardi. »

« Comment ai-je réussi à m'en sortir ? J'ai demandé de l'aide à une personne extérieure, j'ai entamé un suivi avec une psychologue et j'ai accepté mes fragilités sans les juger. »

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« Mon expérience à l'étranger m'a beaucoup aidé. J'ai recommencé à vivre le football comme lorsque j'étais enfant : c'était une passion et je ne pensais qu'à jouer. D'autant que je ne parlais pas anglais, alors je ne comprenais pas ce qu'on me disait (rires, ndlr). »

« Puis, à mon retour à l'Inter, Spalletti m'a aidé lui aussi. Pendant un stage de préparation, un supporter m'avait insulté. Luciano s'était précipité vers lui pour lui faire face. Heureusement, il y avait un grillage. Je lui en serai toujours reconnaissant. »

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« Le Scudetto remporté en 2021 a bouclé la boucle. Dans ce championnat remporté, il y avait toute mon histoire : des difficultés à ma renaissance. Ces jours-là, je me suis souvenu d'une phrase que Stankovic m'avait dite des années plus tôt. En 2014, la Juventus voulait me recruter. À l'époque, j'en ai parlé avec Chivu, Materazzi et, justement, Deki, qui m'a dit ceci : ‹ À Turin, tu pourrais gagner 10 Scudetti, mais ce serait le club qui les gagnerait. Si tu remportes un championnat avec l'Inter, on se souviendra de toi pour toujours ›. Il avait raison. »