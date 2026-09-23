Ancelotti : Vinicius n'est pas dans sa meilleure forme actuellement

L'Italien Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, a adressé un message de soutien appuyé à son ancienne star Vinicius Junior, assurant que les critiques dont il fait l'objet au Real Madrid ne changeront rien au fait qu'il est l'une des plus grandes stars mondiales.

Les déclarations d'Ancelotti sont intervenues lors d'un entretien exclusif accordé au journal « Times of India », en marge de la tournée amicale que dispute la Seleção sous sa houlette en Australie, en Inde et à Singapour, en préparation des prochaines échéances.

Interrogé sur la baisse de niveau de Vinicius et les critiques acerbes dont il fait l'objet à Madrid, Ancelotti a répondu avec assurance : « Il n'est peut-être pas dans sa meilleure forme actuellement, mais la qualité de Vinicius est indiscutable. Il a par exemple livré une performance remarquable en Coupe du monde. En tant que joueur, personne ne peut être au sommet de sa condition en permanence. »

Le technicien chevronné a ajouté : « C'est un joueur formidable, parmi les meilleurs au monde. Je suis certain qu'il sera dans sa meilleure forme lors des prochains matchs. J'ai une confiance totale en lui. »

Ancelotti a dévoilé les contours de son projet à long terme avec la sélection brésilienne, affirmant que ces matchs amicaux ne sont pas de simples démonstrations, mais un véritable laboratoire pour découvrir des talents.

Il a déclaré : « Ces matchs sont extrêmement utiles car ils nous donnent généralement l'occasion d'observer différents joueurs. Mon objectif est de voir des joueurs que je ne connais pas bien, et cela m'aidera à choisir la composition pour les compétitions officielles. Nous avons une génération formidable de joueurs qui ont participé aux Coupes du monde 2018, 2022 et 2026. »

Ancelotti a expliqué que la Fédération brésilienne travaille à construire une phase de transition réfléchie, déclarant : « Nous travaillons à bâtir une nouvelle génération de joueurs, nous disposons d'une base solide acquise lors de la Coupe du monde, et nous nous concentrons désormais sur la préparation de la Copa América 2028 et de la Coupe du monde 2030. »

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Au sujet de sa méthode de travail et de son staff technique, le technicien italien a créé la surprise en déclarant : « Nous surveillons chaque semaine entre 60 et 70 joueurs éligibles pour rejoindre la sélection nationale, nous cherchons partout : en Europe, en Russie et en Arabie saoudite. Les joueurs brésiliens sont présents partout, et notre mission est de ne laisser aucun talent sans suivi. »