Carlo Ancelotti s'est imposé au cœur du match nul du Brésil face à l'Australie (1-1), après avoir accordé 95 minutes complètes à Raphinha, alors qu'il retirait Vinicius Junior et Endrick du terrain à la 65e minute, une décision qui reflète une différence de traitement au sein du trio offensif.

La participation de Raphinha a été totale dans cette rencontre qui a mis en évidence l'écart dans les choix d'Ancelotti, avant que l'attaquant du Barça ne provoque le but égalisateur à la 95e minute sur un corner dévié par Ryan dans ses propres filets, sauvant ainsi le Brésil de la défaite.

En revanche, Vinicius et Endrick n'ont pas terminé le match, alors que le premier traverse une période en dents de scie avec le Real Madrid, ce qui place la décision d'Ancelotti sous le microscope, d'autant que le technicien italien avait déjà évoqué le fait que Vinicius n'atteignait pas son meilleur niveau.

Cela intervient au moment où Raphinha vit un début exceptionnel avec le Barça, après avoir inscrit 14 buts lors des 8 premiers matches de la saison, et où il domine le classement des buteurs de la Liga, avant de signer un triplé lors de la victoire face à Séville (3-1).

Ancelotti n'a pas utilisé Raphinha au poste d'avant-centre pur, où il a brillé avec le Barça sous la direction de Hansi Flick, mais il l'a maintenu sur le terrain jusqu'aux dernières minutes, le joueur le récompensant en provoquant le but égalisateur.

Quant à Vinicius, il a quitté le terrain après 65 minutes, un nouveau signe que l'entraîneur estime que la star brésilienne ne traverse pas actuellement sa meilleure période, malgré l'assurance qu'il a exprimée quant à son retour à son niveau habituel.