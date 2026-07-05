Ancelotti l’assure : « Il n’y a pas de plan spécifique pour stopper Haaland… Vinícius et Neymar évolueront ensemble. »

Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, a confirmé que Vinícius Júnior et Neymar da Silva pourraient former le duo offensif de la « Seleção ».

Ces déclarations ont été faites lors de la conférence de presse organisée par Ancelotti pour évoquer le match à venir contre la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Interrogé sur le remplacement de Lucas Paquetá, il a reconnu : « Je n’ai pas de joueur du même calibre que Lucas, mais je dois réfléchir à une autre option… Nous avons d’autres joueurs aux caractéristiques différentes, et nous devons évaluer cela en fonction du match que nous voulons disputer demain. »

Interrogé sur la meilleure façon de contenir la menace Haaland, l’entraîneur italien a répondu : « Nous nous concentrons sur notre préparation et nous tiendrons compte des qualités d’Haaland. Tout le monde connaît Erling ; je n’ai pas besoin d’expliquer à mes défenseurs comment il joue, ils le connaissent mieux que moi puisqu’ils l’ont déjà affronté plusieurs fois. Nous nous préparons sérieusement, en tenant compte des caractéristiques d’Haaland, un attaquant extrêmement dangereux. »

Interrogé sur le schéma tactique prévu contre la Norvège, il a souri : « Excusez-moi, mais je ne dévoilerai pas nos plans ici. Vinícius crée des ravages sur les ailes… et dans l’axe aussi, il est constamment dangereux. »

Interrogé sur les pronostics et l’avantage potentiel de l’adversaire, l’entraîneur italien a déclaré : « La Norvège est une équipe coriace et bien organisée. Nous abordons ce match avec confiance, car nous venons de disputer une rencontre à élimination directe majeure contre le Japon, et parce que nous voulons progresser… Nous sommes prêts à toute éventualité, comme nous l’avons montré contre le Japon : ils ont ouvert le score, mais cela n’a pas déstabilisé l’équipe. Qui aurait pu imaginer que l’Argentine aurait du mal face au Cap-Vert… On rencontre des difficultés parce que tous les adversaires sont complexes. »

Ancelotti a par ailleurs écarté l’idée d’un plan anti-Haaland spécifique : « Il n’y a pas de plan anti-Haaland. Je n’ai pas à expliquer comment le marquer ou jouer contre lui, car mes joueurs l’ont déjà affronté à maintes reprises. Nous devons simplement élever notre niveau de jeu et gagner en constance ; notre objectif est de continuer à progresser. »

Interrogé sur les atouts de la sélection norvégienne, il a ajouté : « Ils possèdent une équipe d’une grande qualité offensive, soudée, équilibrée et, bien sûr, très dangereuse devant. Il est difficile de trouver des transitions offensives rapides car ils contrôlent bien le milieu de terrain. »

Concernant l’intensité physique de la rencontre, il a tranché : « L’équipe est en bonne forme et solide, mais je ne pense pas que le match se jouera sur le plan physique, même si cela aura son importance. »

Concernant la présence de Gabriel Martinelli, il a ajouté : « C’est un élément à prendre en compte. Martinelli n’a pas les mêmes qualités défensives que Danilo, mais il est important d’avoir des profils complémentaires. »

Pour conclure, Ancelotti a confirmé que le duo Vinícius-Neymar était capable de jouer ensemble, et qu’il le ferait probablement.