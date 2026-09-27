Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, s'apprête à opérer de nombreux changements dans son onze de départ lors du deuxième match amical face à l'Australie, mardi, mais il n'a pas l'intention de laisser Raphinha au repos, au vu de la forme éclatante de la star du Barça avec son club et sa sélection.

Le Brésil a arraché le match nul 1-1 face à l'Australie lors de la première rencontre, après une prestation terne de la Seleção, avant de sauver le point du nul dans le temps additionnel.

Selon le quotidien brésilien « Globo Esporte », Ancelotti compte aligner Raphinha au poste d'avant-centre, tirant profit de son expérience réussie avec le Barça cette saison dans le rôle d'attaquant numéro « 9 ».

Raphinha vit un début de saison exceptionnel avec le Barça, avec 14 buts inscrits en 8 matchs, en plus de 3 passes décisives, ce qui a poussé Ancelotti à tenter de l'utiliser au même poste avec la sélection brésilienne.

Raphinha avait disputé l'intégralité du dernier match comme attaquant en retrait, ou meneur de jeu derrière Endrick, et a été à l'origine du but égalisateur inscrit par Rayan d'une tête à la 90e+5, alors que le Brésil était menacé d'une défaite embarrassante face à l'Australie.

Vinicius Junior et Rayan devraient être alignés aux côtés de Raphinha en attaque, aux dépens d'Endrick et d'Estêvão, tandis que Bruno Guimarães conserve sa place au milieu de terrain.

Le journal indique qu'Ancelotti s'oriente vers un changement quasi total du onze titulaire, tout en conservant Raphinha, Vinicius et Bruno Guimarães, dans le cadre de sa recherche de la meilleure formation avant les prochaines échéances.