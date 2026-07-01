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Carlo AncelottiImago
Jonathan van Haaster

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Ancelotti devra se passer de ses joueurs clés brésiliens face à la Norvège ; des inquiétudes également concernant Raphinha

Brésil vs Norvège
Brésil
Norvège
Coupe du monde
C. Ancelotti
L. Paqueta

Le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti devra se passer de Lucas Paquetá pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde face à la Norvège. Le meneur de jeu est forfait en raison d’une blessure à la cuisse. De plus, il est peu probable que Raphinha soit rétabli à temps.

Le milieu offensif avait dû céder sa place en cours de match face au Japon, et son absence est un coup dur pour Ancelotti, qui l’aligne habituellement dans son onze de départ.

Endrick l’a remplacé contre le Japon et devrait logiquement conserver sa place dimanche soir (22 h) face à la Norvège.

En cas de qualification pour les quarts de finale, la participation de Paquetá reste incertaine. La Confédération brésilienne de football (CBF) précise toutefois que tous les moyens seront mis en œuvre pour favoriser son retour.

« Il bénéficiera d’un suivi médical intensif sous la supervision du staff médical de l’équipe nationale brésilienne, dans le but de revenir rapidement sur le terrain », précise la CBF.

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Brésil crest
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Enfin, la participation de Raphinha reste incertaine : l’attaquant du FC Barcelone, touché aux ischio-jambiers lors du match contre Haïti, avait déjà manqué la rencontre face au Japon.

Selon ESPN Brésil, Ancelotti songerait à le préserver en vue d’un éventuel quart de finale.

« Il y a peu de chances que Raphinha entre en jeu dimanche contre la Norvège. On ne sait même pas encore s’il fera partie de la sélection de Carlo Ancelotti », indique ESPN.

En l’absence de Raphinha, Rayan, l’attaquant de 19 ans de l’AFC Bournemouth, a pu faire ses preuves au poste d’ailier droit contre le Japon.

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