Ancelotti : « Casemiro n'a pas besoin de leçons… et j'étais sûr de ce but décisif »

L'Italien Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, a affiché sa satisfaction après la victoire spectaculaire obtenue lundi soir face au Japon au stade de Houston, lors des 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Menés au score, les Brésiliens ont renversé la vapeur pour l’emporter 2-1 grâce à un but décisif inscrit à la sixième minute du temps additionnel, validant ainsi leur billet pour les huitièmes de finale à l’issue d’un des matchs les plus palpitants de la compétition.

Ancelotti a déclaré lors de la conférence de presse d’après-match : « Je pense que nous avons livré un match complet. Nous avons rencontré quelques difficultés car le Japon a très bien démarré la rencontre, mais nous avons surmonté bon nombre de ces problèmes en deuxième mi-temps. Nous avons effectué de nombreuses passes vers l’avant et, même si nous n’avons pas trouvé d’espaces au début, nous avons résolu ce problème après la pause. »

Il a ajouté que le Brésil avait d’abord cherché à créer un surnombre au milieu de terrain, mais que le marquage serré des Japonais l’avait empêché, précisant que les changements qu’il avait effectués visaient à offrir davantage d’options de passe.

« Le Japon est une équipe très organisée et extrêmement dangereuse. Elle a failli créer la surprise ; elle dispose d’une puissance physique impressionnante et de qualités techniques remarquables », a-t-il souligné.

Défense de Casemiro

Interrogé sur le premier but japonais, il a refusé de pointer du doigt Casemiro : « Je n’ai pas évoqué ce but avec Casemiro, car il fait son travail du mieux qu’il peut. Nous commettons tous des erreurs, et selon moi, il n’en a pas commis sur cette action. »

Il a également rappelé que les moments difficiles sont inhérents au football moderne : « Nous devons affronter des périodes compliquées, car il n’existe plus de match facile aujourd’hui, et je garde toujours cela à l’esprit. La rencontre contre le Japon n’a pas fait exception. »

Neymar était sur le point d’entrer en jeu

Ancelotti a révélé qu’il envisageait de faire entrer Neymar en cas de prolongation, expliquant : « J’envisageais de faire entrer Neymar en prolongation. Nous savions que le match serait difficile, surtout en phase à élimination directe face à un adversaire qui enchaîne les bons résultats. J’étais convaincu de notre capacité à marquer, mais le plus important pour moi était de ne pas perdre notre organisation, et je pense que l’équipe a très bien joué. »

Ancelotti a également salué la prestation de Gabriel Martinelli, dont le dynamisme a été décisif pour changer le rythme du match : « Martinelli est un joueur très dynamique, capable de faire basculer la rencontre grâce à son énergie. Son pressing était excellent et, associé à Vinícius, il a créé beaucoup d’efficacité. »

Casemiro, un capitaine qui n’a pas besoin de leçons

L’entraîneur a conclu son intervention en rendant une nouvelle fois hommage au milieu de terrain brésilien : « Personne n’a à apprendre le football à Casemiro. C’est un véritable capitaine doté de formidables qualités devant le but. »

Il a ajouté : « Il n’a pas seulement été brillant parce qu’il a inscrit le but de la victoire, mais parce que c’est un grand joueur par nature. Il a marqué de nombreux buts en Premier League et il est toujours capable d’être dangereux devant le but, comme nous l’avons vu aujourd’hui. »

En huitièmes de finale, la Seleção défiera le vainqueur de l’affiche très attendue entre la Norvège et la Côte d’Ivoire.