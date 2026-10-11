Milan a continué de perdre des points loin de ses bases en Serie A, après s'être contenté d'un match nul 1-1 face à Sassuolo, dimanche, lors de la sixième journée, gaspillant son avantage et égalant ainsi une statistique absente depuis plus d'un quart de siècle.

Selon les statistiques d'Opta, Milan a concédé le nul lors de 3 de ses 4 premiers matches à l'extérieur cette saison en Serie A, pour la première fois depuis la saison 1999-2000, lorsque le club avait affiché le même bilan sous la direction de son entraîneur Alberto Zaccheroni, avec une victoire et 3 nuls.













Milan n'était pourtant pas loin d'empocher les trois points face à Sassuolo, après l'ouverture du score d'Adrien Rabiot à la 63e minute d'une frappe puissante sous un angle fermé. Mais les hommes du cru ont égalisé 5 minutes plus tard seulement, lorsque Kass Odenthal a repris un ballon dans la surface à la suite d'un corner, ramenant la rencontre à son point de départ.

Milan porte son total à 12 points et occupe la quatrième place, tandis que Sassuolo atteint 8 points, au dixième rang.