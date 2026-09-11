Amorim : la star de Milan est en colère contre moi, et Modric ne possède pas cette qualité

Ruben Amorim, l'entraîneur de Milan, a affirmé que la star de la sélection américaine Christian Pulisic était triste de ne pas jouer, mais qu'il disposerait de quelques minutes lors de la confrontation face à la Lazio demain, en championnat d'Italie.

Amorim, l'entraîneur de Milan, a passé en revue le match à venir samedi contre la Lazio en Serie A, lors d'une conférence de presse tenue vendredi.

Amorim a déclaré : « La Lazio est une équipe qui possède beaucoup de vitesse. Ils sont très agressifs et disposent d'une identité claire. »

Amorim a précisé : « Ils construisent le jeu avec quatre joueurs et trois milieux de terrain. Le recrutement de Fratesi a été une excellente opération, car il leur a apporté beaucoup de projection dans le dernier tiers. Ils possèdent aussi deux ailiers formidables dans le maniement du ballon, et ils ont un nouvel attaquant. Ils se sentent à l'aise avec trois victoires. Ils ont perdu en Coupe, puis ont entamé la saison avec beaucoup de force. Le football est amusant de cette façon. »

La Lazio a remporté trois victoires lors de ses trois premiers matchs en Serie A.

Amorim a poursuivi : « Gattuso est l'une des légendes de Milan, et je pense que son image est très importante pour notre équipe en ce moment. »

L'entraîneur de Milan a ajouté : « Le talent n'est pas tout. La passion qu'il avait lorsqu'il jouait au football, et la hargne, voilà ce que nous devons reproduire dans notre manière de jouer. Parfois, plus encore que le talent, ce qui nous a manqué ces dernières années, c'est cette passion. Il est un très bon exemple pour notre équipe et pour notre moment actuel. »

La star de la sélection américaine, Pulisic, n'a joué aucune minute lors des matchs officiels cette saison, mais Amorim a précisé qu'il ferait son retour demain, même s'il n'est pas encore certain qu'il débutera comme titulaire.

Amorim a déclaré : « Je pense que vous verrez Pulisic ; je ne sais pas s'il débutera comme titulaire ou s'il entrera sur le terrain depuis le banc. Je pense qu'il jouera au moins quelques minutes maintenant, et j'aime Pulisic. »

Amorim a enchaîné : « Pulisic est en colère en ce moment parce qu'il a zéro minute, et j'aime ça. J'aime cela chez les joueurs de mon équipe. Mais il est prêt à jouer. N'oubliez pas qu'il a subi une blessure, puis une contusion lors du premier entraînement, il s'est donc arrêté avant de revenir. »

L'entraîneur portugais a complété : « Peu importe que tu sois un grand joueur. Je n'écarte pas les joueurs qui performent bien pour faire jouer n'importe quel autre joueur au monde. C'est ma façon de vivre, et c'est de cette manière que je terminerai ma carrière. »

Amorim a ajouté : « Pulisic est très important pour nous. Après la trêve, nous aurons huit semaines avec trois matchs par semaine. Je pense qu'ils vont se lasser de jouer, il y aura donc du temps pour tout le monde. Pulisic est très important pour nous et disputera de nombreux matchs, mais vous devez comprendre le contexte, l'histoire et pourquoi je fais les choses de la manière dont je les fais. Vous le verrez cette semaine, et il ne vous manquera pas beaucoup. »

L'entraîneur des Rossoneri a continué : « Je ne dirai pas qui jouera. Pulisic s'entraîne bien ; Saelemaekers performe très bien. Et Hutchinson retrouve sa condition physique. Lors des trois derniers matchs, les remplaçants entrés en jeu ont changé le cours de la partie. Nous serons une équipe forte. »

Amorim s'en tiendra au système de jeu en 3-4-2-1, mais l'entraîneur des Rossoneri n'a pas encore déterminé ses titulaires au poste de milieu offensif.

Amorim a déclaré : « Rabiot est un joueur qui joue davantage de surface à surface, et il n'a pas l'habitude de jouer entre les lignes, il préfère le jeu direct, mais il est excellent aux abords de la surface de réparation. »

Amorim a poursuivi : « Il peut marquer, et dans certains matchs, vous voulez avoir cela dans l'équipe. Loftus-Cheek joue du pied droit, mais il peut jouer là. Il peut être plus hargneux, et être présent dans le match pendant 90 minutes et non pas seulement cinq minutes avant de disparaître puis de revenir. Saelemaekers possède lui aussi d'excellentes caractéristiques pour jouer là, ainsi que Pulisic, qui joue du pied droit et peut très bien performer entre les lignes. »

Un journaliste a demandé à Amorim si Luka Modric ne permettait pas aux Rossoneri de presser les adversaires de manière continue, ce avec quoi Amorim a semblé être d'accord.

L'entraîneur de Milan a déclaré : « Parfois, il n'a pas la capacité de presser à chaque action. Mais il y a l'autre versant : il contrôle très bien le rythme du match. »

Il a conclu : « S'il y a une chose dont cette équipe a besoin, c'est de comprendre comment jouer avec le ballon. En ce moment, Modric comprend cela mieux que les autres. En tant qu'entraîneur, je dois choisir ce que je veux le plus de l'équipe. Parfois, il nous manque un peu de choses sous la pression, mais avec le ballon nous avons davantage de contrôle. Mon message à l'équipe est le suivant : s'il faut que quelque chose nous fasse défaut, cela doit être sans le ballon ; en revanche, avec le ballon, nous devons être bons ou très excellents. »



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