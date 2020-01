Amiens-Reims 1-1, Amiens arrache le nul contre Reims

Mené au score à domicile face à Reims, Amiens a réussi à éviter la défaite grâce à un pénalty généré obtenu.

Amiens n’a pas réussi à renouer avec la victoire ce mercredi à l’occasion de son duel contre Reims, comptant pour un match en retard de la . Mais, la formation picarde a glané un nul qui a la saveur d’un succès. Les hommes de Luka Elsner ont été longtemps malmenés par les Champenois et il n’aurait pas été illogique qu’ils s’inclinent.

C’est Moussa Konaté qui a sauvé la mise aux locaux en transformant un pénalty en deux temps. On jouait la 54e minute et le Sénégalais a fait la différence après que Guirassy se soit écroulé dans la surface. L’arbitre a eu recours à la VAR pour valider la sentence. Et la décision, même après vérification vidéo, est parue trop sévère pour les Rémois.

Jusqu’à ce tournant, l’équipe de David Guion avait tout bien fait dans cette partie. Elle a dominé les débats et converti en but son seul tir cadré. C’était par le biais de Kutesa juste avant la pause, suite à une passe de Munetsi. Les visiteurs auraient pu ouvrir le score avant si Doumbia avait bénéficié d’un pénalty à la 24e. Mais, manque de bol pour les Champenois, l’assistance vidéo ne fonctionnait pas à ce moment-là.

Avec ce résultat, Amiens respire un peu, mais reste tout de même dans le rouge puisqu’il occupe la place de barragiste (18e). Reims, de son côté, demeure dans la première moitié de tableau. Les deux équipes restent toujours sans victoire en 2020 en championnat.