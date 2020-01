Nîmes-Rennes (0-1) - Belle opération des Bretons, désormais à 5 points de l’OM

Lors d’un match en retard de la 12e journée de Ligue 1, Rennes a fait une belle opération sur la pelouse de Nîmes (1-0).

La défaite cruelle concédée la semaine passée face à l’ (0-1) semble définitivement oubliée. Après la déception, le club breton a connu le sentiment inverse ce mercredi à Nîmes (1-0), dans le cadre d’un match en retard de la 12e journée de , avec trois points bienvenus qui permettent aux hommes de Julien Stéphan de revenir à 5 longueurs de l’OM, dauphin du PSG.

La première période ne restera pas dans les anales du Stade des Costières. Quelques situations, quelques parades, mais rien de bien convaincant, avec tout de même une légère domination des joueurs locaux.

La sortie de Briançon fait mal au NO

Mais au retour des vestiaires, tout a changé. Touchés par la sortie précoce de Briançon, les Crocodiles ont progressivement reculé jusqu’à cette belle reprise en demi-volée d’Hunou, laquelle n’a laissé aucune chance à Bernardoni (64e) ! Un coup de climatisation aux Costières, et les choses ne s’arrangeaient pas avec une seconde blessure importante, celle de Ripart.

64’ BUUUUUUT ! Flavien Tait adresse un ballon contré par la défense. Adrien Hunou hérite du cuir et l'expédie d'une reprise dans la lucarne. Quel geste ! #NOSRFC 0-1 pic.twitter.com/9r5D4Fdmai — F.C. (@staderennais) 15 janvier 2020

Sans ses deux cadres, le NO a tout tenté, notamment par l'intermédiaire d'Alakouch et Ferhat : en vain. Il s’agissait d’un «match bonus» pour les hommes de Bernard Blaquart, mais ces derniers seront bien 19es avant d’entamer la 21e journée, avec seulement 3 points d’avance sur la lanterne rouge toulousaine. À Rennes, on voit plutôt la vie en vert.