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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Amendes et indemnités à verser au Barça : la nuit du Camp Nou coûte cher à Feyenoord

Barcelona U19 vs Feyenoord U19
Barcelona U19
Feyenoord U19
UEFA Youth League
Espagne
Pays-Bas

Que s'est-il passé ?

L'Union des associations européennes de football, l'UEFA, a infligé des sanctions financières à Feyenoord en raison du comportement de ses supporters lors du match contre Barcelone au Camp Nou, qui a été marqué par des incidents liés à un comportement raciste, à des jets de projectiles et à des chants inappropriés, ainsi qu'à des dégâts causés aux tribunes de l'équipe visiteuse.

Selon la décision de l'UEFA, les sanctions imposées au club néerlandais s'élèvent à un total de 74 375 euros, dont une amende de 25 000 euros pour le comportement raciste et/ou discriminatoire de ses supporters.

L'UEFA a également décidé de réduire de 25 % le quota de billets alloués aux supporters de Feyenoord pour le prochain match à l'extérieur, le faisant passer de 5 % à 3,75 % de la capacité du stade de l'équipe hôte, avec un sursis à l'exécution de la sanction pendant une période probatoire de deux ans, à compter de la date de la décision.

Les sanctions comprennent également une amende de 26 375 euros pour les jets de projectiles et de 10 000 euros pour la diffusion d'un message inapproprié lors d'un événement sportif, tandis qu'une amende supplémentaire de 13 000 euros a été infligée pour les actes de vandalisme survenus au stade du Camp Nou.

Les sanctions ne se sont pas limitées aux amendes financières, l'UEFA ayant contraint Feyenoord à prendre contact avec Barcelone dans un délai de 30 jours afin de régler les coûts des dégâts causés par ses supporters dans les tribunes de l'équipe visiteuse.

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Ces sanctions s'inscrivent dans le cadre de l'ensemble des décisions rendues par l'UEFA concernant des incidents survenus lors des matchs de la première journée de ses compétitions de clubs.

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