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FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRIDAFP
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Álvarez témoin de l'humiliation : Bilbao déchire l'Atlético dans une défaite retentissante

Athletic Bilbao vs Atlético Madrid
Athletic Bilbao
Atlético Madrid
LaLiga
Espagne

À San Mamés

L'Athletic Bilbao a porté un coup sévère à l'Atlético Madrid, en s'imposant largement (3-0) ce samedi, dans le cadre de la quatrième journée de la Liga, permettant au club basque de poursuivre sa série de bons résultats et de signer sa deuxième victoire consécutive.

La première période s'est achevée sur un score nul et vierge, avant que la physionomie de la rencontre ne change complètement au début de la seconde mi-temps, lorsque Nico Williams a ouvert le score à la 46e minute, puis Robert Navarro a doublé la mise deux minutes plus tard seulement, profitant d'une passe décisive d'Iñaki Williams.

Diego Simeone a tenté de sauver la situation en procédant à des changements offensifs, dont le plus notable a été l'entrée de l'Argentin Julián Álvarez à la 60e minute, dans le but de réduire l'écart et de ramener l'Atlético Madrid dans le match.

Malgré l'entrée d'Álvarez, l'Atlético n'a pas réussi à changer le cours de la rencontre, tandis que l'Athletic Bilbao a poursuivi son pressing et sa domination sur le jeu, tirant profit de la confusion affichée par les visiteurs durant la seconde période.

Dans la dernière minute du temps réglementaire, Oihan Sancet a porté le coup de grâce en inscrivant le troisième but, complétant le triplé des locaux et confirmant la large supériorité de Bilbao, au milieu des célébrations de ses supporters au stade « San Mamés ».

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Avec cette victoire, l'Athletic Bilbao a poursuivi son début de saison solide après son succès face au Celta Vigo lors de la journée précédente, tandis que l'Atlético Madrid a encaissé une lourde défaite qui le place face à des points d'interrogation précoces concernant son niveau offensif et sa capacité à rivaliser cette saison.

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