Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, a mis fin à sa relation avec son agent, Fernando Hidalgo, avec qui il a travaillé pendant près d'une décennie entière.

Le journal Sport a rapporté les propos de l'expert du mercato Ruben Uria, via son compte sur le réseau X, selon lesquels Alvarez a mis fin à sa relation professionnelle avec Hidalgo, après que le joueur a été déçu par la manière dont son avenir a été géré lors de l'été 2026.

Le rêve d'Alvarez de jouer au FC Barcelone ne s'est pas réalisé, ce qui a poussé le joueur à en imputer directement la responsabilité à son ancien agent, Fernando Hidalgo.

Cette nouvelle a été accueillie avec soulagement au sein de l'Atlético Madrid, qui a manifesté tout au long de l'été son mécontentement face à ce qu'il a considéré comme de mauvais conseils donnés au joueur concernant la gestion de son avenir. Le directeur général Gil Marin a même mis directement en cause l'entourage du joueur, déclarant : « Il y a des personnes qui se sont chargées de l'induire en erreur et de le tromper. »

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Alvarez n'est actuellement lié à aucun agent. Toutefois, il ne lui faudra pas longtemps pour trouver un remplaçant, car Julian et les membres de sa famille reçoivent de nombreuses offres de la part de parties cherchant à assurer sa représentation.

Julian Alvarez est lié par un contrat avec l'Atlético Madrid qui court jusqu'en juin 2030, c'est pourquoi son avenir est scellé pour le moment.

Comme l'a souligné Ruben Uria, le principal objectif de Julian Alvarez est de retrouver son meilleur niveau sur la pelouse du Metropolitano.



