L'Atlético Madrid a reçu un renfort de taille avant le derby de la capitale tant attendu face au Real Madrid, l'Argentin Julián Álvarez ayant participé normalement à l'entraînement de l'équipe, se rendant ainsi prêt physiquement pour disputer cette rencontre très attendue.

Selon le quotidien espagnol « Marca », l'attaquant de l'Atlético a retrouvé l'entraînement collectif lors de la première séance de l'équipe en vue de la confrontation face au Real Madrid, après avoir manqué les deux derniers matchs. Il entre ainsi dans les plans de Diego Simeone pour le derby prévu dimanche, à moins d'une rechute dans les prochains jours.

Cette rencontre très attendue représente un retour particulier pour Álvarez sur la pelouse du « Metropolitano », alors que le match face à Villarreal, disputé il y a environ un mois, avait été le théâtre d'un incident qui avait suscité une large polémique, lorsque le joueur avait été la cible de critiques des supporters de l'Atlético en raison de sa volonté de rejoindre Barcelone lors du dernier mercato, une démarche que le club madrilène avait catégoriquement refusée dès le départ.

L'absence de Barrios et Sørloth

À l'inverse, l'entraînement de l'Atlético a été marqué par l'absence de Pablo Barrios et d'Alexander Sørloth, en raison de deux blessures musculaires, avec de sérieux doutes quant à la capacité du duo à être présent pour le derby.

L'absence des deux joueurs survient à un moment délicat, d'autant plus que l'Atlético aborde cette rencontre avec pour objectif de dépasser le Real Madrid au classement du championnat. En effet, l'équipe de l'entraîneur José Mourinho devance actuellement l'Atlético de deux points, tandis que ce dernier passerait devant elle en cas de victoire.

Les contours de la composition

Lors de la séance d'entraînement, Simeone a préféré ménager les joueurs qui avaient débuté la dernière rencontre face à Osasuna, tout en profitant du reste du groupe pour travailler certaines options tactiques avant le derby.

L'entraînement a vu apparaître Pablo Pubill au poste d'arrière droit, tandis que Dávid Hancko a évolué dans l'axe de la défense, autant d'indices susceptibles de dévoiler certains contours de la composition envisagée par le technicien argentin pour affronter le Real Madrid, selon « Marca ».

Simeone conserve toutefois quelques points d'interrogation avant d'arrêter sa composition, une autre séance d'entraînement restant à disputer demain, qui sera déterminante pour fixer ses choix définitifs en vue du derby.

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