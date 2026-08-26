Álvarez crée une nouvelle surprise : un communiqué officiel révèle la vérité

L'Argentin Julian Alvarez, attaquant de l'Atlético Madrid, était absent de l'entraînement de son équipe ce mercredi, deux jours après le repos accordé aux joueurs des Rojiblancos.

L'Atlético Madrid a débuté son parcours en Liga par une victoire face à Malaga (2-0), puis un match nul (2-2) contre Villarreal, au stade Metropolitano.

Un communiqué officiel de l'Atlético Madrid, publié par le quotidien espagnol « Marca », indique qu'Alvarez était absent de l'entraînement pour cause de maladie.

Alvarez était entré en jeu à la 66e minute du match entre l'Atlético Madrid et Villarreal, et avait été accueilli par les huées des supporters de son propre club.

Le journal ajoute que l'absence d'Alvarez accentue la polémique autour de son avenir, qui sera fixé le 1er septembre prochain, une fois le marché des transferts clos, lorsqu'on saura où il évoluera cette saison.

Alvarez avait fait part de son souhait de quitter l'Atlético Madrid lors de sa participation avec la sélection argentine à la Coupe du monde 2026, ce qui avait suscité l'agacement du club madrilène.

Le Barça est considéré comme la première destination de l'attaquant argentin, le club catalan affichant une forte volonté de le recruter. De son côté, l'Atlético Madrid reste attaché à ses services et refuse de le vendre au Blaugrana.

L'Atlético Madrid se prépare actuellement à disputer sa troisième rencontre en Liga face à Séville samedi prochain.

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