La défaite de l'Atlético Madrid face au Barça n'a pas été qu'une simple perte de trois points dans la course au titre en Liga : elle a agi comme un miroir révélant l'ampleur des questions en suspens au sein des Rojiblancos.

Au moment où les Catalans célébraient la capacité de leur équipe à se relever des décombres, les Rojiblancos se sont retrouvés face à une vérité douloureuse : ils ont gâché l'occasion idéale de faire tomber un adversaire à leur portée, et ont payé le prix de l'absence de la star décisive au moment où l'équipe en avait le plus besoin.

Kiko Narváez et Manu Carreño, lors de leur passage dans l'émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER », se sont accordés sur un même diagnostic : l'Atlético était le plus proche du but, le Barça le plus fragile, mais celui qui a finalement tranché le match est celui qui a su corriger ses erreurs, et celui qui l'a laissée filer est celui qui n'a pas trouvé son héros.

L'Atlético a gâché l'occasion d'une vie

Kiko Narváez, ancienne star de l'Atlético, estime que ce qui s'est produit a été un revers que l'on ne peut minimiser, surtout après une deuxième défaite consécutive à domicile.

Narváez a déclaré d'un ton tranchant : « La conclusion, c'est que nous étions aujourd'hui capables d'exploiter les points faibles du Barça. Mardi, face au Bayern Munich, j'ai vu une équipe d'un niveau totalement différent du nôtre. Je n'ai été satisfait ni des changements de Simeone, ni de la seconde mi-temps. »

Il a ajouté que le goût amer laissé par cette défaite restait tenace, car l'équipe avait tous les atouts pour renverser la table, mais qu'elle a manqué d'audace et de la bonne décision au moment décisif.

De son côté, Manu Carreño, le célèbre présentateur espagnol, n'a pas caché son inquiétude face au visage défensif du Barça, tout en affirmant que c'est l'Atlético qui a offert à son adversaire sa bouée de sauvetage.

Carreño a déclaré : « J'ai de nouveau vu un Barça extrêmement fragile en défense face aux grandes équipes. Le résultat aurait été totalement différent si l'Atlético Madrid avait exploité ses occasions. »

En revanche, Carreño a salué l'entraîneur allemand Hansi Flick, estimant qu'il sortait de ce match plus fort qu'avant : « Flick sort plus fort de ce match, car il a su corriger les erreurs apparues en première période. »

Julián Álvarez, au cœur de la tempête

S'il y a un nom qui a dominé le débat, c'est bien celui de Julián Álvarez. L'attaquant argentin, venu à Madrid pour en être la première star, s'est retrouvé la cible des critiques les plus sévères depuis son arrivée.

Carreño n'a pas hésité à rendre son verdict : « Il n'a pas encore montré qu'il valait 100 ou 150 millions. Je continue de le considérer parmi les bons attaquants, mais pas parmi les stars. L'Atlético a besoin d'un attaquant capable de décider des matchs ; Julián doit franchir un pas supplémentaire, ce n'est pas un joueur qui fait la différence. »

Il a ajouté : « Il devait montrer le meilleur de lui-même face au Barça, il lui manque encore ce petit plus qu'il n'a pas encore trouvé. Il n'y a aucun joueur comme lui dans l'équipe, et comme l'a dit Simeone : "Sans Julián, nous n'atteindrons pas nos objectifs." C'est sa façon de lui témoigner son soutien, mais en même temps, il met de la pression sur lui. »

Kiko Narváez a partagé le même avis, mais sous l'angle de la star qui doit assumer ses responsabilités : « Il a gâché deux occasions pratiquement toutes faites. »

Narváez a souligné que Julián était la star incontestée de l'équipe, et que, dès lors, les critères pour le juger devaient être différents : les grandes stars ne se mesurent pas à ce qu'elles produisent face aux petites équipes, mais à ce qu'elles font dans les matchs qui font une saison.

Malgré la virulence des critiques, Narváez a tenu à adresser un message aux supporters de l'Atlético, affirmant que Simeone faisait toujours confiance à son attaquant, et leur demandant de ne pas le huer, car une pression excessive à ce stade pourrait produire l'effet inverse.

Les critiques ne se sont pas arrêtées aux seules limites d'Álvarez, mais se sont étendues à la manière dont Diego Simeone gère les transferts et les grands matchs ; selon l'analyse, l'entraîneur argentin n'a pas réussi à trouver la combinaison qui donne à l'équipe le coup de grâce dans les moments décisifs, et ses changements n'ont pas suffi à changer le cours de la rencontre face au Barça.