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L’infirmerie du Bayern Munich, déjà bien remplie, semble compter un nouveau pensionnaire en la personne d’Alphonso Davies. Le club le plus titré d’Allemagne redoute une blessure bien précise.

Davies s’est blessé lors du quart de finale aller de la Ligue des nations de la CONCACAF entre le Canada et le Guatemala (3-2). La nature exacte de sa blessure n’a pas encore été déterminée et il a dû être remplacé après seulement cinq minutes.

Sur une attaque des Centraméricains, Davies a glissé malencontreusement en se repliant dans sa propre surface de réparation. Il a réussi à se relever pour contrer le tir qui a suivi, avant de s’asseoir sur la pelouse pour signaler qu’il ne pouvait pas continuer. Visiblement frustré, il a secoué la tête en regagnant le banc.

Après la rencontre, l’entraîneur adjoint du Canada, Mauro Biello, a évoqué une « blessure au bas du corps » concernant Davies. Des examens approfondis doivent permettre d’établir un diagnostic plus précis. « Nous étions tous extrêmement heureux de revoir Phonzie, et le voir sortir si tôt nous a vraiment beaucoup affectés », a déclaré son coéquipier et buteur Tani Oluwaseyi.

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Au Bayern Munich, les alarmes devraient une nouvelle fois retentir. Le club le plus titré d’Allemagne compte actuellement de nombreux absents, notamment en attaque avec Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Musiala et Luis Diaz. Saibari, victime d’une rupture du ligament de la syndesmose, et Gnabry, touché musculairement, ne devraient selon toute vraisemblance plus jouer cette année. Musiala et Diaz participent quant à eux déjà partiellement aux entraînements collectifs et devraient revenir après la trêve internationale.

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Une nouvelle absence prolongée serait toutefois particulièrement cruelle pour Davies. Depuis sa rupture du ligament croisé subie avec la sélection en mars 2025, le latéral gauche de 26 ans souffre régulièrement de blessures musculaires consécutives, qui l’ont particulièrement affecté la saison dernière.

Selon les informations de kicker, Davies rentrera à Munich dès samedi pour y passer des examens. Le Bayern craindrait une nouvelle blessure musculaire. La presse canadienne évoque le « pire scénario » pour la sélection comme pour le Bayern. « Pour le capitaine canadien, un cauchemar est devenu réalité », a titré le Canadian Soccer Daily.

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Alphonso Davies était-il déjà diminué au Bayern Munich ?

Une nouvelle blessure musculaire, survenue lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions contre le PSG, avait privé Davies de presque toute la Coupe du monde à domicile. Le capitaine de la sélection canadienne n’avait fait qu’une brève apparition en seizièmes de finale. Sa cuisse touchée continuant de lui poser problème, Davies avait renoncé à jouer davantage, notamment en vue de la saison suivante avec le Bayern, afin d’éviter le risque d’une blessure encore plus grave.

Cette saison, au grand soulagement des dirigeants du Bayern, Davies a affiché une bonne forme et semblé solide. Il a même, pendant un temps, pris l’avantage sur Nathaniel Brown dans la concurrence au poste de latéral gauche, avant de remplacer avec succès Diaz, blessé, sur l’aile gauche.

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Le représentant de Vincent Kompany avait toutefois laissé entendre, avant le déplacement sur le terrain de Mayence 05, que Davies était récemment diminué. « Nous avons quelques joueurs pour lesquels un repos est envisageable », avait expliqué Danks il y a une semaine, citant expressément Davies, qui n’était pas encore en mesure de disputer deux matches consécutifs presque dans leur intégralité.

Lors de la victoire 2-1 du Bayern contre les Hessois rhénans, Davies n’était donc entré en jeu qu’après près de 70 minutes. Il a néanmoins subi un nouveau coup dur lors de son séjour avec la sélection canadienne.

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Contre le Guatemala, Davies était titulaire pour la première fois depuis sa rupture du ligament croisé et du ménisque subie en 2025. À la suite de cette grave blessure, de vives accusations avaient été formulées depuis Munich à l’encontre de la fédération canadienne, car l’étendue de la blessure de Davies n’avait été constatée qu’après son retour.