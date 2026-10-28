L'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, sera contraint de modifier son plan offensif lorsqu'il affrontera Liverpool ce soir, à Anfield, en huitièmes de finale de la Carabao Cup.

Ce possible changement intervient en raison de l'absence prolongée qui pourrait concerner l'attaquant brésilien João Pedro, comme l'a indiqué Alonso lors de la conférence de presse d'avant-match.

João Pedro s'est blessé à l'entraînement, après avoir manqué le match de samedi dernier, perdu par son équipe à domicile face à Tottenham sur le score de 2-0.

Alonso a révélé que João Pedro ne ferait probablement pas son retour avant la fin du mois de novembre, au plus tôt.

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L'entraîneur espagnol a déclaré : « Il (João Pedro) souffre d'une blessure à la cuisse et sera absent plusieurs semaines. Attendons de voir quelle sera la durée de son absence. Nous ne voulons pas faire de pronostics, mais il n'est pas disponible pour les prochains matches. »

Il a précisé que João Pedro serait « probablement » absent jusqu'après la trêve internationale du mois prochain, ce qui signifie qu'il ne sera pas disponible pour la sélection du Brésil après avoir manqué le dernier rassemblement en raison d'une blessure au genou.

Pour Chelsea, le défi réside dans la manière de jouer sans l'ancien attaquant de Brighton. La décision d'Alonso de jouer sans véritable attaquant de pointe et de laisser de côté Danny Welbeck face à Tottenham avait suscité un vif étonnement, d'autant plus que Welbeck pousse avec insistance pour débuter face à Liverpool.

Cette soirée aura une saveur particulière pour Alonso, qui a remporté la Ligue des champions avec Liverpool en tant que joueur en 2005. Il s'agira de son troisième match à Anfield en tant qu'entraîneur d'une équipe adverse, après avoir perdu avec le Bayer Leverkusen en 2024 et avec le Real Madrid la saison dernière.

Interrogé sur sa réaction éventuelle si Chelsea venait à marquer face à Liverpool, il a répondu : « Je célébrerai assurément dans le plus grand respect, car ma relation amicale avec Liverpool existait lorsque j'étais joueur. Mais aujourd'hui, j'ai un rôle différent, je dois soutenir mon équipe et me battre pour elle. »