Le Real Madrid a enregistré un développement susceptible de renforcer ses chances dans la course à la signature du milieu de terrain de l'équipe d'Espagne, lors du prochain mercato hivernal, après le retrait de l'un de ses concurrents potentiels de l'idée de recruter le joueur.

Selon ce qu'a révélé le journaliste Antonio Ruiz, dans l'émission radiophonique « El Partidazo » sur la chaîne « Cope », des sources au sein de l'Atlético de Madrid ont démenti l'existence de toute négociation ou intention de recruter Zubimendi en janvier 2027, réfutant ainsi les informations qui plaçaient le club madrilène parmi les clubs intéressés par ses services.

La position de l'Atlético représente un développement notable dans le dossier du joueur, en particulier après que le quotidien britannique « The Independent » a évoqué hier l'intérêt du Real Madrid, de Chelsea et de l'Atlético de Madrid pour le recruter, dans un contexte de possible départ d'Arsenal en raison du recul de son rôle dans les plans de l'entraîneur Mikel Arteta.

Chelsea, principal concurrent du Real Madrid

Malgré le retrait de l'Atlético de Madrid, la concurrence pour la signature de Zubimendi ne sera pas facile, puisque le rapport de « Cope » a révélé que Chelsea serait la destination la plus probable pour le joueur, s'il décidait de quitter Arsenal, dans un contexte où l'entraîneur Xabi Alonso est convaincu de ses qualités depuis l'époque où ils travaillaient ensemble à la Real Sociedad.

Cela place le club londonien dans une position relativement avancée, tandis que le Real Madrid pourrait trouver une occasion d'agir afin de ramener le joueur dans le championnat d'Espagne, après son départ de la Real Sociedad à l'été 2025 pour rejoindre Arsenal.

60 millions de livres sterling compliquent le transfert

Le principal obstacle pour les clubs intéressés réside dans les exigences financières d'Arsenal, « The Independent » ayant confirmé que le club anglais ne serait pas disposé à se séparer de Zubimendi pour moins de 60 millions de livres sterling, le montant qu'il avait versé pour le recruter en provenance de la Real Sociedad.

Les probabilités d'un départ du milieu de terrain espagnol augmentent face à l'abondance des options dont dispose Arteta, en particulier après le recrutement du Brésilien Bruno Guimarães pour 85 millions de livres sterling l'été dernier, et le recours récent de l'entraîneur à Guimarães et Declan Rice au milieu du terrain.

L'avenir de Zubimendi est également lié aux plans offensifs d'Arsenal, Arteta souhaitant recruter un ailier rapide capable de progresser balle au pied, et le club pourrait avoir besoin de conclure une vente importante afin de dégager le financement nécessaire au transfert.

Et tandis que le Real Madrid observe la position du joueur, le démenti de l'Atlético de Madrid concernant son intérêt réduit le nombre de concurrents potentiels au sein de la capitale espagnole, mais il n'offre pas au club madrilène un avantage décisif, compte tenu de l'entrée en force de Chelsea sur le terrain des négociations potentielles et de la fermeté financière attendue de la part d'Arsenal.