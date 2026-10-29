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Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Traduit par

Alonso après l'élimination en Coupe de la Ligue : nous sommes concentrés sur la Premier League

Liverpool vs Chelsea
Liverpool
Chelsea
Carabao Cup
X. Alonso
Angleterre
Espagne

Les tirs au but rendent tous les scénarios possibles : voici les propos de l'entraîneur de Chelsea

Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, a exprimé sa déception après l'élimination de la Carabao Cup dès les huitièmes de finale, à la suite de la défaite face à Liverpool aux tirs au but, affirmant que la Premier League sera la priorité majeure des Blues dans la période à venir.

Chelsea a fait match nul face à Liverpool (1-1), hier mercredi sur la pelouse d'Anfield, avant que les deux équipes ne se dirigent vers les tirs au but, qui ont souri aux locaux.

Alonso a déclaré au réseau « Sky Sports » après la rencontre : « À chaque fois que le match se termine aux tirs au but, certains ont le sentiment que la sortie de la compétition est cruelle. Le match a été très serré des deux côtés. Les tirs au but rendent tous les scénarios possibles. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le réseau « BBC » : « Les joueurs ont livré une prestation suffisamment bonne pour rivaliser sur la pelouse d'Anfield. Nous avons encaissé le penalty et le score est devenu nul. Le match a été très serré pour les deux équipes. »

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Il a poursuivi : « La performance du gardien Mike (Penders) a été solide. Nous ne lui avons pas offert beaucoup d'occasions, mais il est resté constant et solide dans sa prestation. Cela a été très important pour nous en première période. »

Il a enchaîné : « C'est ça, le football. Cela fait partie de notre métier. Nous affichions un bon niveau, et c'est ce qu'il faut pour atteindre ces terrains. La Premier League est notre priorité majeure. »

Il a conclu ses propos : « Nous n'avons pas beaucoup de temps pour récupérer, car le match est samedi et débute tôt, nous devons donc changer de état d'esprit très rapidement. »

Chelsea ouvre les rencontres de la neuvième journée de Premier League en affrontant Manchester United sur la pelouse d'Old Trafford, samedi prochain.

Chelsea occupe la cinquième place au classement de la Premier League avec 13 points, à 8 points de Manchester City, leader du championnat.

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