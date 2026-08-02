L'Espagnol Xabi Alonso, entraîneur de Chelsea, a affirmé s'être remis de son expérience au Real Madrid, soulignant qu'il était très enthousiaste à l'idée de démarrer le nouveau projet avec les Blues.

Alonso avait débuté la saison dernière à la tête de la direction technique du Real Madrid, mais il a été limogé en milieu de saison, plus précisément après la défaite en Supercoupe d'Espagne face à Barcelone.

Chelsea a annoncé la nomination d'Alonso comme directeur technique de l'équipe à partir de la saison prochaine, après une série de flottements qui ont fait tomber les Blues à la dixième place de la Premier League.

Alonso a déclaré, lors de son passage au stage de préparation de Chelsea avant le lancement de la nouvelle saison : « Heureusement, il n'y a pas beaucoup de cicatrices dans ma carrière. »

Il a ajouté, au sujet de son expérience au Real Madrid, selon les propos rapportés par le journal anglais « The Sun » : « Bon, j'ai eu une cicatrice. Maintenant, elle est guérie, et je suis désormais très enthousiaste et déterminé à profiter de cette prochaine étape comme je l'ai fait quand j'ai commencé à Madrid. Mais il faut avancer. »

Il a poursuivi : « En regardant le passé, je tire profit des points positifs et des choses qui n'ont pas fonctionné. J'étais très critique envers moi-même, je pense à ce que j'aurais pu faire de mieux, car les choses ne se sont assurément pas passées comme prévu. Mais on avance vers autre chose. »

Il a enchaîné : « Il y a de nombreuses expériences, et l'adaptation que j'ai dû faire, certaines choses qui ont fonctionné et d'autres non, sur le plan du jeu comme sur celui de la gestion des joueurs. C'est un mélange de tout. »

Alonso, milieu de terrain doté d'une véritable vision, a joué sous la direction de certains des plus grands entraîneurs et a bénéficié de l'expérience de tous, de Carlo Ancelotti et José Mourinho jusqu'à Pep Guardiola et Rafael Benítez.

Sous l'ère Guardiola au Bayern Munich, dans les dernières années de sa carrière de joueur, Alonso a commencé à s'intéresser vraiment à l'entraîneur de légende et à le solliciter. Il a dit à ce sujet : « Nous étions très proches. J'étais très curieux. »

Il a souligné : « J'en étais à ce moment de ma carrière où je pouvais aller dans son bureau : "Pep, pourquoi cela se produit-il ? Quel est le plan de jeu ?" Peut-être qu'à vingt ans, je n'aurais pas eu cette confiance pour aller dans le bureau de l'entraîneur poser ces questions. »

Il a ajouté : « Mais à ce moment-là, et grâce à cette confiance, j'avais besoin de le faire, et je voulais le faire. »

Cette expérience d'entraîneur et son succès précoce comme technicien ont convaincu Chelsea qu'il était l'homme idéal pour relancer l'équipe après une saison agitée.

Il a dit : « Une grande partie devait venir d'ici, et d'ici aussi. Cela doit venir du cœur. »

Il a ajouté : « J'ai vu que le moment était opportun pour le club, et opportun pour moi aussi, c'est une bonne opportunité. C'est une équipe qui a très bien joué récemment, et la situation n'était pas aussi mauvaise qu'elle en avait l'air à la fin de la saison dernière. »

Il a poursuivi : « Il y a un grand potentiel de progression, et voyons combien de temps cela prendra. J'ai senti que j'avais l'occasion de prendre du plaisir à être entraîneur. »

La nomination d'Alonso a été suivie de la conclusion d'accords avec les joueurs expérimentés Danny Welbeck et Jordan Henderson, ce dernier ayant déjà remporté avec Liverpool la Premier League et la Ligue des champions.

Il a dit : « Il faut le bon équilibre entre les personnalités, entre les stades de maturité, du début de la vingtaine au début de la trentaine et entre les deux, des joueurs à différentes étapes de leur carrière. »

Il a ajouté : « Il n'existe pas de formule pour cela, mais il y a une intuition. »

Il a conclu : « Pour moi, ce n'est pas moins important que la tactique. D'abord, l'esprit d'équipe. Ensuite vient le fait de pratiquer un bon football. Puis vient le fait de gagner les matchs. »