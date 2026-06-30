Les déclarations de la légende égyptienne Mohamed Abou Trika, analyste pour les chaînes « beIN Sports », ont de nouveau fait réagir les supporters. Ses prévisions concernant la sélection néerlandaise se sont en effet avérées exactes : les Pays-Bas ont été éliminés par le Maroc au premier tour de la Coupe du monde 2026.

Abu Treika avait alors engagé un débat mémorable avec la légende néerlandaise Ruud Gullit en studio, après la large victoire des Pays-Bas face à la Suède (5-1) lors de la phase de groupes. Les deux hommes avaient divergé sur la capacité des « Moulins à vent » à poursuivre leur parcours face aux cadors.

Abou Treika a estimé que la prestation des Pays-Bas face à la Suède, ainsi que le match nul 2-2 contre le Japon qui l’avait précédé, ne reflétaient pas une réelle capacité à prétendre au titre, soulignant que l’équipe souffrait de problèmes défensifs qui risquaient de se manifester clairement face à des équipes de premier plan.

Au cours de son analyse, la star égyptienne a déclaré : « Au vu du niveau affiché par les Pays-Bas jusqu’à présent, s’ils affrontaient le Brésil ou le Maroc au tour suivant, ils perdraient contre l’un ou l’autre, car ils ont d’importants problèmes défensifs. »

Mais Gullit a rejeté cette hypothèse et a répondu avec assurance : « Non… nous ne craignons personne », avant qu’Abou Treika ne lui réplique en souriant : « J’espère alors que vous affronterez le Maroc. »

Jouliet a aussitôt relevé le gant : « Que le Maroc vienne… Nous les attendons », une phrase qui a fait le tour des réseaux sociaux.

Quelques jours plus tard, le programme des huitièmes de finale a offert la confrontation espérée par Abou Treika : le Maroc a éliminé les Pays-Bas de la compétition.

Les supporters ont alors réanimé l’extrait vidéo du face-à-face entre Abou Treika et Juliet en studio, considérant que la prévision de l’icône égyptienne s’était concrétisée sur la pelouse : le Maroc l’emportait logiquement et se qualifiait pour le tour suivant, tandis que le parcours des Pays-Bas s’arrêtait net en Coupe du monde 2026.

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