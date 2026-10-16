Allegri : « Aucun problème avec De Bruyne, il suffit de se comprendre. Il y aura d’autres malentendus. »

Le Napoli se prépare à affronter Venise, qui vient de changer d’entraîneur en confiant l’équipe à Davide Nicola. L’entraîneur de Naples, Massimiliano Allegri, s’est exprimé en conférence de presse à la veille du match au Penzo. Voici ses déclarations.





BLESSÉS - « Anguissa, Alisson et Olivera ont repris l’entraînement avec le groupe, ils seront disponibles. Malheureusement, nous avons perdu Neres. Il souffre de ce type de blessures et, malheureusement, nous l’avons encore perdu. Vergara et Favasuli progressent bien. Ils ne sont pas proches d’un retour, mais ils progressent bien. McTominay et d’autres ont besoin de retrouver leur condition physique en jouant, car ils ont manqué plusieurs matches. »









AGACÉ PAR DE BRUYNE - « Si je commence à être agacé par certaines attitudes de De Bruyne, même ostensibles ? Non, absolument pas. Il y a eu une incompréhension sur le terrain à un moment particulier du match, mais cela s’est arrêté là. Il y en a déjà eu et il y en aura d’autres. L’important, c’est de se comprendre tout de suite. Soit je parle anglais et il parle italien, soit je me suis mis à parler anglais et lui à parler italien : il y a donc eu un petit malentendu. Mais c’est un garçon intelligent et il a compris. »





LUCCA TITULAIRE - « Si Lucca sera titulaire et si c’est le bon moment pour lui ? Je dois encore diriger l’entraînement d’aujourd’hui, puis j’évaluerai si Lucca ou Hojlund jouera. Hojlund a disputé beaucoup de matches, il a donc peut-être besoin d’un peu de repos et de prendre place sur le banc. Lucca est bien entré en jeu en Espagne, il a eu quelques occasions, il s’est bien déplacé. Il possède de grandes qualités et peut apporter sa contribution avec des buts. Je pense qu’il a été trop critiqué. Certains joueurs sont parfois pris pour cible de façon excessive. L’important, c’est qu’il se soit toujours investi, malgré les erreurs que nous commettons tous. »









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DEUX AVANTS-CENTRES - « Lucca et Hojlund ensemble dès le coup d’envoi ? Cela peut être une solution valable, car cela permet à Hojlund de ne pas jouer uniquement dos au but. Il a également bien joué l’autre jour dans une position de deuxième attaquant, en se procurant une occasion importante. »





MARIANUCCI ET BEUKEMA - « Comment vont Marianucci et Beukema ? Ils se sont complètement remis. Marianucci a été absent deux mois, Beukema a manqué la préparation, mais il est maintenant en bonne condition. Ce sont deux joueurs sur lesquels on peut compter pleinement. »