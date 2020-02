Allardyce : "Guardiola est prêt pour relever le défi de la Juventus"

L'entraîneur anglais est persuadé que Pep Guardiola est prêt pour tenter de faire ses preuves dans un championnat réputé plus défensif.

Même s'il lui reste un an de contrat après cette saison, l'avenir de Pep Guardiola du côté de apparaît quelque peu incertain, alors que le club a été exclu de la Ligue des champions pour les deux prochaines saison par l'UEFA (même s'il a déjà affirmé son intention de faire appel devant le TAS).

C'est dans ce contexte que Sam Allardyce a exprimé son avis, estimant que l'entraîneur espagnol aurait intérêt à tenter de prouver ses qualités en , lui qui a déjà été champion en , et donc .

"Je pense, oui. Si vous regardez Pep, nous étions tous surpris qu'il quitte Barcelone, a déclaré au Mirror l'ancien sélectionneur des Three Lions. C'est un homme de Barcelone, il a grandi et joué ici, entraîné les jeunes et ensuite le poste de numéro un et il a gagné la , la de manière régulière et enfin il part en disant : 'Je prends une année sabbatique.'

"Il a décidé que l'Allemagne serait l'aventure suivante et ce qui était impressionnant avec Pep était qu'il parlait allemand. Lors de son année sabbatique il a appris l'allemand, donc quand il est arrivé il savait comment communiquer, ce qui est très important quand vous allez à l'étranger.

"Il fait trois saisons là-bas et vient à Manchester City. Il a eu de très belles années maintenant et l' est le prochain défi. Il donne l'impression que c'est un peu 'J'ai besoin d'aller en Italie me challenger et leur montrer ce que je peux faire dans ce pays.'

"Ce qui est impressionnant en terme de football, comme ça l'est en Espagne, en Allemagne et en Angleterre. Le challenge suit une sorte de chemin pour lui, comme José Mourinho l'a fait. , , Milan, Madrid et maintenant José est de retour là où il se plaît le plus : la . Ce sera triste de perdre Guardiola parce qu'il a tellement apporté à ce championnat."