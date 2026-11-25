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Au football, on a l'habitude de voir le gardien comme le dernier rempart, celui qui empêche les buts. Mais Alisson Becker a complètement brisé cette règle et écrit un nouveau chapitre de l'histoire de Liverpool, en devenant passeur décisif et pas seulement gardien du but.

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La soirée qui devait être celle de la victoire de Liverpool face au Club Bruges est finalement devenue celle d'Alisson Becker. Le gardien a volé la vedette avec une nouvelle passe décisive, qui porte son total à 4 sous le maillot de Liverpool, un chiffre qu'aucun gardien n'a atteint dans l'histoire du club, ni même dans l'histoire de la Premier League.

Liverpool s'est imposé avec mérite face au Club Bruges, ce mercredi soir, lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Mais après la rencontre, on ne parlait pas seulement de la victoire : on parlait surtout de la statistique historique signée par le gardien brésilien.

Alexander Isak a ouvert le score pour Liverpool à la 13e minute, avant que Florian Wirtz n'ajoute le deuxième but (79e). Les Reds ont ainsi confirmé leur nette supériorité tout au long du match, grâce à leur organisation défensive, leur rapidité en transition offensive et leur maîtrise du milieu de terrain, qui ont empêché le Club Bruges de construire des attaques dangereuses.

Mais le moment qui restera dans les mémoires est survenu en fin de match, lorsqu'Alexander Isak a inscrit le troisième but de Liverpool à la 82e minute, sur une passe décisive du gardien Alisson Becker. Une action qui a confirmé que le Brésilien n'est pas un simple gardien, mais un footballeur complet.

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Grâce à cette passe, Alisson Becker a délivré sa quatrième passe décisive sous le maillot de Liverpool et inscrit son nom en lettres d'or dans les annales du club, selon le compte officiel de Liverpool sur X.

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L'histoire d'Alisson avec les passes décisives a commencé le 19 janvier 2020, lorsqu'il a offert un but à Mohamed Salah face à Manchester United en Premier League, lors d'un match que les supporters de Liverpool n'ont pas oublié. Ce jour-là, il a prouvé qu'un gardien pouvait être une clé offensive, et pas seulement défensive.

Alisson a ensuite récidivé le 19 février 2022, en servant de nouveau l'Égyptien face à Norwich City en Premier League. Il a ainsi confirmé que ce qui s'était passé contre United n'était pas un hasard, mais bien le fruit d'un vrai talent et d'une capacité exceptionnelle à lire le jeu.

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Le 16 octobre 2022 est arrivée la troisième passe décisive, elle aussi pour Mohamed Salah, cette fois face à Manchester City en Premier League, dans l'une des plus grandes affiches du championnat. Alisson y a démontré qu'il était un gardien de classe mondiale, capable de changer le cours des grands matchs d'une seule passe précise.

Quant à la quatrième passe décisive, elle est arrivée ce mercredi soir, pour l'attaquant suédois Alexander Isak, face au Club Bruges en Ligue des champions. C'est la première passe décisive d'Alisson dans la compétition européenne, et elle complète ce quadruplé historique.

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Cette statistique n'est pas qu'un simple chiffre : elle témoigne de la profonde évolution du rôle de gardien dans le football moderne. On ne lui demande plus seulement d'arrêter les tirs, mais aussi de construire le jeu, de créer des occasions et de lancer les contre-attaques.

Alisson Becker est le meilleur exemple de cette évolution. Il possède une rare capacité à jouer de longs ballons précis, à lire les déplacements de ses coéquipiers et à envoyer la passe au moment idéal, exactement comme le font les meilleurs meneurs de jeu du monde.

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Avec cet exploit, Alisson adresse un message clair à tous : un gardien peut aussi être une star offensive, et la passe décisive n'est pas l'apanage des attaquants et des milieux de terrain.