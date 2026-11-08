Ali Maher, le nouveau sélectionneur de l'équipe d'Égypte, a commencé à dessiner les contours de son projet sportif avec les Pharaons, après avoir dévoilé la composition de son staff qui travaillera à ses côtés durant la prochaine période, dans une première étape en vue des échéances attendues, en tête desquelles les qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Ali Maher a annoncé, ce dimanche, la composition de son staff, à la suite de la décision de la Fédération égyptienne de football, hier samedi, de mettre fin à la mission de Hossam Hassan à la tête technique de la sélection et de confier la responsabilité à Maher pour lui succéder, après la réunion du conseil d'administration de la Fédération consacrée à l'examen des derniers développements.

Le staff d'Ali Maher comprend Mohamed Abdel Karim au poste d'entraîneur principal, Bassem Ali comme entraîneur adjoint et Mostafa Fathi comme entraîneur des gardiens de but. Mahmoud Selim et Abdel Rahman El-Zoghbi se chargent de l'analyse de la performance, tandis que Diego Giacchino et Wael Raafat supervisent la planification des charges physiques.

L'équipe d'Égypte se prépare à disputer deux rencontres face au Malawi, dans le cadre des troisième et quatrième journées des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2027. Le rassemblement des Pharaons débute le 9 novembre courant au centre des équipes nationales.

Le stade international du Caire doit accueillir le match aller le 13 novembre, avant que les deux équipes ne se retrouvent le 17 du même mois, au stade international de Bingu au Malawi, dans le cadre de la quatrième journée.

L'équipe d'Égypte figure dans le deuxième groupe des qualifications, aux côtés de l'Angola, du Soudan du Sud et du Malawi. Les Pharaons occupent la tête du classement avec 4 points, devançant à la différence de buts l'Angola, deuxième, tandis que le Malawi occupe la troisième place avec 3 points et que le Soudan du Sud ferme la marche sans aucun point.

L'équipe d'Égypte avait entamé son parcours dans les qualifications par un match nul et vierge face à l'Angola à domicile, avant de renouer avec la victoire en s'imposant largement face au Soudan du Sud à l'extérieur, sur le score de cinq buts à zéro.