Manchester United n'a remporté qu'une seule victoire lors de ses quatre matchs de Premier League, et certains laissent entendre que la pression monte déjà sur l'entraîneur Michael Carrick après la dernière phase de reconstruction du club.

L'ancien milieu de terrain de Manchester United, Nicky Butt, a affirmé que Michael Carrick pourrait ne pas rester en poste jusqu'en janvier après ce début difficile.

Butt a expliqué que l'entraîneur de Manchester United, qui a pris ses fonctions de manière permanente l'été dernier, ne dispose pas d'une défense assez solide pour rivaliser, et que cela pourrait être la cause de sa chute.

S'exprimant dans l'émission « The Good, The Bad and The Football », Butt a indiqué qu'il avait le sentiment que Carrick n'avait pas obtenu suffisamment de recrues estivales.

Il a déclaré, selon les propos rapportés par le journal britannique « Mirror » : « Je pense que tout cela est bien, qu'ils disent qu'ils procèdent par étapes concernant le club et les recrutements, mais si tu es entraîneur, tu te dis, bon, les attaquants, ils pensent que leur situation est bonne, moi je ne le pense pas. »

Il a ajouté : « Je pense qu'ils ont besoin d'un vrai buteur, un vrai buteur au sens plein du terme. Ils ont réglé la question des milieux de terrain, ce qui est discutable. »

Il a poursuivi : « Je pense qu'ils ont fait du bon travail sur ce point, mais Michael pourrait même ne pas atteindre le prochain mercato, et il pourrait dire : "Bon, j'ai perdu mon poste et vous ne me fournissez pas les outils nécessaires pour faire mon travail avec la défense à quatre." »

Il a continué : « Car quoi que l'on dise sur la défense à quatre, Harry Maguire était un joueur incroyable, un joueur de très haut niveau, mais il a atteint un certain âge maintenant, il vieillit, et nous sommes tous passés par là, n'est-ce pas ? Quand on prend de l'âge, on ralentit, ou on n'est plus aussi bon qu'avant, ni aussi rapide qu'avant. »

Il a poursuivi ses propos : « Lisandro Martínez est toujours au sommet de son niveau, il reste un très bon joueur. J'apprécie aussi Luke Shaw lorsqu'il est en forme et qu'il joue, il fait partie des meilleurs en Europe, mais le fait est qu'il se blesse souvent. »

Il a ajouté : « Je ne pense qu'aucun des arrières droits ne soit assez bon. Donc, en tant qu'entraîneur ou directeur technique, tu regardes cela et tu te dis : "Bon, j'ai un besoin urgent de recruter quelques joueurs pour la défense à quatre." »

Il a conclu : « Mais il semble que l'équipe de recrutement et les dirigeants de United disent : "Non, c'est la prochaine étape, cela pourrait se produire en janvier, cela pourrait même déjà se produire, et ce sera très difficile, ou peut-être que cela se produira en été." Et cela n'aide pas les entraîneurs. »

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