Alarme de niveau 1 à l'Ajax concernant trois transferts très controversés : « Ça ne me semble pas normal ! »

Dimanche après-midi, Robin van Persie emmènera deux joueurs susceptibles de faire leurs débuts au FC Volendam. Il s'agit d'Ilai Grootfaam (16 ans) et de Jivanyo Zinhagel (16 ans).

Ces deux jeunes joueurs du Feyenoord ont donc seize ans, mais ils ont autre chose en commun : ils ont passé plusieurs années ensemble au centre de formation de l'Ajax.

Pendant la trêve internationale, les adolescents ont pu s'entraîner avec l'équipe première du Feyenoord. Ils ont fait bonne impression sur Van Persie, a déclaré le manager lors de la conférence de presse de vendredi après-midi.

« Zinhagel et Grootfaam se sont bien entraînés. Quand je les vois à l’œuvre, ça me réchauffe le cœur de footballeur. Ils sont frais et créatifs dès qu’ils le peuvent, ce qui se répercute aussi sur le reste de l’équipe », a déclaré Van Persie.

La percée de Zinhagel et Grootfaam suscite la morosité à Amsterdam. Stan Bijl, entraîneur de l’Ajax U17, invité du Pantelic Podcast, trouve que c’est vraiment dommage que ces deux talents ne jouent plus à l’Ajax.

« Je trouve qu’on a pas mal de bons jeunes joueurs à l’Ajax, mais il faut aussi faire en sorte de les garder. Quand on regarde ce qui s’est passé l’année dernière… », commence Bijl.

« Feyenoord a mis la main à la poche et a investi massivement pour recruter des joueurs. Imaginez si nous avions simplement gardé Tim de Koning (également parti à Feyenoord), Zinhagel et Grootfaam dans notre centre de formation. Ce sont actuellement les meilleurs joueurs de leur centre de formation, et ils viennent de chez nous. Ça ne me semble pas être le but », conclut-il.