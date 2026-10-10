Le Bayern Munich a été tenu en échec sur la pelouse de son hôte Augsbourg (2-2) dans le derby de Bavière, ce samedi, lors de la cinquième journée du championnat d'Allemagne, au stade de la WWK Arena, dans un match qui a débuté par un choc précoce dû à une erreur du gardien Manuel Neuer.

Augsbourg est entré dans la rencontre avec force et a ouvert le score après seulement 8 secondes de jeu, lorsque Neuer a manqué le contrôle d'un ballon que Luis Diaz lui avait remis, qui est parvenu jusqu'à Robin Fellhauer, lequel a inscrit dans le but vide le but le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga.

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En début de seconde période, l'arbitre a refusé un but au Bayern pour hors-jeu, avant que le Marocain Ismaël Saibari n'égalise à la 55e minute, profitant d'une passe de Harry Kane pour tirer avec précision depuis la surface de réparation dans les filets des locaux.

Mais Augsbourg a repris l'avantage à la 64e minute, lorsque Neuer a repoussé une frappe de Kelvin Yeboah... Rodrigo Ribeiro a suivi et l'a poussée au fond des filets.

À la 80e minute, le remplaçant Nathaniel Brown a égalisé pour le Bayern, après avoir reçu un centre à ras de terre de Kane, à l'issue d'un échange de balle avec Aleksandar Pavlovic, et l'a envoyée du pied gauche à courte distance.

La seconde période a été marquée par l'annulation de 4 buts au total pour les visiteurs pour hors-jeu, qui ont également gâché plusieurs occasions nettes, dont une frappe de Gnabry qui a heurté le poteau.

Avec ce nul, le Bayern a porté son total à 11 points et reste à la deuxième place, à deux points du Borussia Dortmund, leader, qui avait lui aussi fait match nul face au Werder Brême (2-2) hier soir, vendredi. L'équipe de l'entraîneur Vincent Kompany avait besoin de la victoire pour s'emparer de la première place à la faveur de la différence de buts.

En face, Augsbourg a porté son total à 8 points, à la cinquième place du classement de la Bundesliga.



