Pour un retour tant attendu au premier plan des grandes compétitions continentales, le club saoudien d'Al-Qadisiyah aborde un parcours semé d'embûches lors de la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite, la qualification l'ayant placé sur un chemin où les affrontements faciles n'existent pas.

Le club de l'Est entamera son parcours par une rencontre solide à domicile face à Al-Sadd, l'un des clubs les plus prestigieux du continent, avant de mettre le cap sur les Émirats arabes unis pour affronter Al-Ain dans un sommet du Golfe précoce qui mettra à l'épreuve les ambitions d'une équipe de retour en force.

Al-Qadisiyah recevra ensuite le club ouzbek du Neftchi dans une rencontre marquée par le choc des différentes écoles de football, avant de se déplacer pour affronter le club émirati de Shabab Al-Ahli à l'extérieur, lors d'un nouveau périple dans le Golfe.

Les défis se poursuivront avec la réception du club émirati d'Al-Wasl sur la pelouse d'Al-Qadisiyah, avant un déplacement chez le club qatari d'Al-Gharafa à Doha, puis la réception du club qatari d'Al-Shamal dans un match qui paraît abordable sur le papier mais qui s'avère décisif dans le calcul des chances de qualification. L'équipe conclura la phase de ligue par un déplacement éprouvant à Tachkent pour affronter le club ouzbek du Pakhtakor, dans un dénouement susceptible de déterminer le sort de la qualification pour les phases éliminatoires.