Al-Khelaïfi révèle dans un communiqué officiel son intention de succéder à Infantino à la FIFA

Nasser al-Khelaïfi, président du club français du Paris Saint-Germain, a démenti toute volonté de se porter candidat à la présidence de la Fédération internationale de football (FIFA) pour succéder à Gianni Infantino lors des élections prévues en 2027, malgré les rumeurs de plus en plus insistantes qui le présentent comme le candidat idéal soutenu par l'Union des associations européennes de football (UEFA).

Ce démenti est venu par la voix d'un porte-parole officiel du Qatari, en réponse à des articles publiés dans les médias britanniques, notamment « Politico » et « The Telegraph », qui le présentaient comme un candidat soutenu par l'UEFA et le football européen pour la présidence de la FIFA. Le porte-parole a déclaré : « M. al-Khelaïfi n'a aucune ambition, intention ou intérêt pour ce poste au sein de la FIFA, ni pour tout ce tapage médiatique. Au contraire, il continuera de soutenir, avec sagesse et de manière constructive, l'ensemble des institutions du football mondial et européen. »

Un candidat européen pour faire échouer le plan d'Infantino

Les articles des médias britanniques avaient indiqué qu'al-Khelaïfi était largement perçu comme le successeur idéal d'Infantino, en particulier au vu de la crise que traverse actuellement la FIFA en raison du projet du président suisse de créer une société commerciale liée à la Fédération internationale.

Selon ces articles, la candidature éventuelle d'al-Khelaïfi vise à faire échouer le dernier projet d'Infantino, qui s'est heurté à une vive opposition de l'UEFA, laquelle est allée jusqu'à menacer de boycotter la Coupe du monde pour protester contre ce plan controversé.

Une position bien ancrée au sein des institutions européennes

Al-Khelaïfi, qui préside le Paris Saint-Germain depuis 2011, bénéficie d'une position bien ancrée au sein des institutions du football européen, où il est membre du comité exécutif de l'UEFA depuis de nombreuses années. Il préside également l'Association européenne des clubs (EFC), anciennement connue sous le nom d'Association européenne des clubs (ECA), qui représente plus de 850 clubs européens.

Le Qatari est considéré comme un proche d'Aleksander Ceferin, président de l'Union des associations européennes de football, ce qui fait de lui, aux yeux de beaucoup, un candidat naturel pour diriger la FIFA si l'Europe souhaitait reprendre le contrôle de la Fédération internationale.

L'Association européenne des clubs condamne le projet d'Infantino

Dans le même contexte, l'Association européenne des clubs (EFC), présidée par al-Khelaïfi, a annoncé dans un communiqué de presse qu'elle avait relevé « avec une vive préoccupation les communiqués de presse soudains et unilatéraux » émanant de la FIFA au sujet du projet commercial controversé.

Ce communiqué constitue l'une des nombreuses condamnations auxquelles s'est heurté le projet porté par Infantino, par lequel il cherche à ouvrir la FIFA aux investisseurs du secteur privé, ce que les milieux du football européen ont considéré comme une menace pour l'avenir du jeu et ses valeurs traditionnelles.