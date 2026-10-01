Le club d'Al-Ittihad a décidé de se tourner vers la deuxième division saoudienne afin de préparer le Clasico très attendu contre son rival traditionnel Al-Hilal en Roshn League.

Al-Ittihad se rendra chez Al-Hilal le 10 octobre, au stade Kingdom Arena de la capitale saoudienne Riyad, dans le choc de la huitième journée de la Roshn League.

À neuf jours du Clasico, le club d'Al-Ittihad a dévoilé la tenue d'un match amical contre le club d'Al-Wehda, qui évolue en deuxième division saoudienne, afin de préparer la confrontation face à Al-Hilal.

La rencontre se disputera samedi prochain, une semaine avant le Clasico, au stade du club d'Al-Ittihad dans la ville saoudienne de Djeddah.

Al-Ittihad aborde le Clasico en quête d'une victoire qui lui permettrait de s'emparer de la tête du classement du championnat saoudien, lui qui occupe actuellement la deuxième place avec 17 points, à une seule longueur d'Al-Hilal, leader du championnat.

À noter qu'Al-Ittihad est la seule équipe à n'avoir subi aucune défaite jusqu'à présent lors de la saison en cours de la Roshn League saoudienne, tandis qu'Al-Hilal a perdu un seul match, contre Neom, sur le score de deux buts à zéro.