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Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Al Hilal y a échappé : l'AFC place Al Nassr, Al Ahli et Al Ittihad dans un véritable embarras

Al Nasr FC vs Neftchi Fargona
Al Nasr FC
Neftchi Fargona
AFC Champions League Elite
Al-Wasl vs Al Ahli
Al-Wasl
Al Ahli
Arabie saoudite
Ouzbékistan
Émirats arabes unis

« De nouveaux scénarios pour la participation continentale »

La Confédération asiatique de football a fait l'effet d'une bombe sur le plan réglementaire en ajoutant de nouveaux paragraphes à ses règlements, interdisant la participation de clubs placés sous une même propriété et un même contrôle dans une même compétition, à partir de la saison 2027-2028.

Selon le journal saoudien « Okaz », cette décision place la situation d'Al Nassr, d'Al Ittihad et d'Al Ahli au premier plan et ouvre la porte à de nouveaux scénarios concernant la participation continentale, ainsi qu'à un transfert rapide vers de nouveaux propriétaires, à l'image du club d'Al Hilal.

La mise à jour a été apportée à l'article 8 afin d'écarter tout risque substantiel pour l'intégrité de la compétition :

Article 8.4 : la propriété, l'adhésion, la participation à la gestion ou la détention d'un pouvoir sur un autre club engagé dans la même compétition sont interdites lorsqu'il existe un risque pour l'intégrité.

Article 8.5 : aucune personne physique ou morale ne peut participer à la gestion, aux affaires ou à la performance sportive de plus d'un club dans la même compétition.

Article 8.6 : aucune personne physique ou morale ne peut exercer un contrôle ou une influence sur plus d'un club engagé dans la même compétition s'il existe un risque substantiel pour l'intégrité.

Il convient de rappeler qu'Al Nassr, Al Ahli et Al Ittihad ont le même propriétaire, à savoir le Fonds d'investissement public saoudien.

Al Hilal faisait partie de ce groupe avant que sa propriété ne soit transférée à la société Kingdom Holding.

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